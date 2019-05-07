Гаджеты

Представлена операционная система Android 10iXBT.com вчера в 14:35

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени. Рассказали не очень много, так как система в виде бета-версии уже доступна в течение нескольких месяцев.
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Google презентовала мобильную операционную систему Android Q

Life.ruвчера в 21:38

Состоялась презентация Android Q

REGNUMвчера в 20:12

Представлена новая версия Android

Известиявчера в 16:51

Google представила новую версию Android

ФАНвчера в 18:38

Google презентовала новую версию Android

ТК Звездавчера в 18:07

Android будет переводить видео на любой язык в режиме онлайн

Царьградвчера в 20:09

Google раскрыла подробности нового Android

Rambler News Serviceвчера в 15:05
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Политика

На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров

Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика

На Украине хотят признать выданные РФ паспорта в Донбассе недействительными

Кабинет министров Украины в среду намерен принять решение, по которому выданные РФ паспорта в Донбассе будут считаться на территории страны незаконными, заявил в среду премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Шереметьево представил хронологию катастрофы SSJ-100

Обновлено вчера в 16:59
Общество

Набор для шашлыка за год подорожал на 16%

В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Общество

МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности

В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.
Обновлено в 04:25
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия

Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:01
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Общество

СМИ сообщили о строительстве в Киеве моста по украденному проекту

Несколько месяцев назад украинские архитекторы сообщили Стефани Шафрот о том, что в Киеве строится мост, похожий на их конкурсный проект.
Обновлено в 04:45
Политика

Лавров возложил венок к памятной доске ветеранов в здании МИД

Обновлено в 03:02
Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся

Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала смешное видео с Любовью Успенской

Популярная артистка Светлана Лобода опубликовала на своей странице в сети Instagram смешное видео с участием Любови Успенской.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Игры

ЕА переносит Apex Legends на мобильные платформы

Во время своего финансового отчёта ЕА подтвердила, что компания уже занимается переносом Apex Legends на мобильные платформы — вероятно, как и PUBG Mobile, это будет специальная и упрощённая версия королевской битвы, а не прямой порт шутера как у Fortnite.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Кино

Мадонна защитила память о Майкле Джексоне

Американская исполнительница Мадонна заступилась за скончавшегося поп-певца Майкла Джексона после выхода фильма о нем «Покидая Неверленд».
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Тюмени массово эвакуируют людей из торговых центров

Обновлено в 04:37
Происшествия

В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена

По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до десяти

Обновлено в 04:20
Общество

В России упростят правила признания инвалидности

Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Общество

Мусорный разнос. Юрий Чайка указал на проблемы реформы обращения с ТКО

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел оперативное совещание в Екатеринбурге по взаимодействию органов прокуратуры и иных ведомственных структур с региональными властями в реализации стартовавшей с начала года реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 11:05
Космос

Космические телескопы помогут получить более четкие снимки черных дыр

Обновлено в 01:30
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