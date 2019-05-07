Гаджеты

Представлена новая версия AndroidИзвестия 16:51

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
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Google презентовала новую версию Android

ТК Звезда18:07

Google показала новый Android

Ferra14:33

Представлена новая версия Android

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Google раскрыла подробности нового Android

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Google презентовала Android Q

Экономика сегодня17:42

Android 10 вышла для Asus ZenFone 5Z, Nokia 8.1, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T, Sony Xperia XZ3, Tecno Spark 3Pro, Xiaomi Mi 9 и еще десятка смартфонов

iXBT.com15:50
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Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено в 15:25
Политика

В Германии не поверили словам советника Трампа Болтона об авианосцах

Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Смелая фотосессия Джанабаевой покорила Дениса Клявера

Обновлено в 12:52
Футбол

Серхио Бускетс: «После „Ромы“ история опять повторяется»

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс извинился перед фанатами за поражение в ответном полуфинале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:4).
Обновлено в 17:59
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Технологии

Электромобили Tesla научились покупать запчасти

Система, установленная в автомобилях Tesla, самодиагностирует поломку и заказывает необходимые детали в сервисный центр.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Общество

Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Обновлено в 17:18
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Политика

Порошенко не явился на допрос в прокуратуру

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено в 07:32
Политика

Андрей Мерзликин пересёк границу Украины через рапсовое поле

Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Первый серийный Су-57 поступит в российские войска к ноябрю

По словам информированного источника, первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение ВКС России до ноября 2019 года.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу

Обновлено в 04:30
Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ

Правление компании «Аэрофлот» приняло решение о выплате денежных компенсаций всем людям, находившимся на борту потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Футбол

Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:23
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов

Эксперты AnTuTu назвали самые мощные смартфоны на базе Android по итогам апреля.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

Обновлено в 18:04
Спорт

Олимпийская чемпионка Мейлутите повторила ошибку Лысенко

Обновлено в 14:02
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