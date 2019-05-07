Представлена новая версия AndroidИзвестия 16:51

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.

Футбол Серхио Бускетс: «После „Ромы“ история опять повторяется» Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс извинился перед фанатами за поражение в ответном полуфинале Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:4).

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Общество Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

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