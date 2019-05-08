Представлена новая версия AndroidИзвестия 16:51

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Авто Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.

Кино Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.

Политика Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла Политик обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.

Общество В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск» Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.

Происшествия После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.

Хоккей Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.

Спорт Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.

Общество Учениками французской школы стали 15 баранов Родители записали в ученики одной из начальных школ в коммуне Кре-ан-Бельдон на востоке Франции 15 баранов в борьбе против сокращения классов, пишет во вторник, 7 мая, Le Figaro.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Политика Предложена альтернативная дата инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй предложил перенести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

Происшествия «Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево» Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».

Общество Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.

Футбол СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Футбол Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионов Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".

Общество В центре Екатеринбурга прошла масштабная репетиция парада Победы В течение часа военнослужащие ЦВО отработали все нюансы большого праздника Военнослужащие Центрального военного округа провели в центре Екатеринбурга генеральную репетицию предстоящего парада Победы, показав любознательным горожанам секреты и нюансы предстоящего праздника.

Здоровье Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.