Гаджеты
Представлена новая версия AndroidИзвестия 16:51
Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Политика
Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла
Политик обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
Обновлено в 18:28
Общество
В Госдуме раскритиковали «Парад дошкольных войск»
Ранее во вторник, 7 мая, стало известно, что в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей.
Обновлено в 09:18
Происшествия
После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся
Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Спорт
Российская бегунья Савина получила дисквалификацию на 12 лет
Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила, что спортсменка Ксения Савина, которая выступала в беге на средние дистанции, получила 12-летнюю дисквалификацию за применение допинга.
Обновлено в 17:38
Политика
В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Учениками французской школы стали 15 баранов
Родители записали в ученики одной из начальных школ в коммуне Кре-ан-Бельдон на востоке Франции 15 баранов в борьбе против сокращения классов, пишет во вторник, 7 мая, Le Figaro.
Обновлено в 13:47
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
ВСУ обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции
Обновлено в 03:48
Политика
Предложена альтернативная дата инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй предложил перенести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 08:12
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Общество
Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока
Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Футбол
СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ
Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионов
Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Общество
В центре Екатеринбурга прошла масштабная репетиция парада Победы
В течение часа военнослужащие ЦВО отработали все нюансы большого праздника Военнослужащие Центрального военного округа провели в центре Екатеринбурга генеральную репетицию предстоящего парада Победы, показав любознательным горожанам секреты и нюансы предстоящего праздника.
Обновлено в 16:25
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Авто
Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле
Обновлено в 04:05
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Коломойский назвал срок возвращения на Украину
Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:51