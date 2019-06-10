Представлена концепция нового КоАПRT на русском 08:10

Мы считаем, что признание административным правонарушением должно быть обусловлено общественной опасностью. Наказание за административное правонарушение должно быть адекватным и соответствовать вреду, который причинен общественным интересам в результате правонарушения.

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях. 30-страничный документ опубликован на сайте кабинета министров. Из текста следует, что количество видов административных правонарушений сократится.

Политика Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Происшествия СМИ сообщили о задержании крупного бизнесмена в Волгограде Издание "Блокнот Волгоград" сообщает о задержании бизнесмена Владимира Зубкова (известного как "Зубок").

Политика Глава белорусского МВД ушел в отставку Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.

Политика Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил у Станицы Луганской Военные ЛНР выполнили все необходимые действия для разведения сил в районе Станицы Луганской, но ВСУ устроили провокационный обстрел и сорвали этот процесс, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

Политика Посол США в России вернется на родину Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.

Политика На Украине призвали отреагировать на визит Бойко и Медведчука в Россию В администрации украинского лидера Владимира Зеленского призвали прокуратуру дать правовую оценку визитам членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.

Авто Автомобили Lada подвели коробки передач Renault Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.

Спорт Ласицкене потребовала отставки руководства ВФЛА Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в своем Instagram призвала руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подать в отставку.

Здоровье В Волгоградской области от укусов клещей пострадали 1128 человек С начала сезона активности клещей к врачам уже обратились 1128 жителей региона, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Здоровье В петербургских садоводствах появятся «школы здоровья» В ткущем году власти Северной столицы намерены открыть в садоводствах медицинские пункты.

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Политика Экс-руководство Каталонии просило деньги у Китая, сообщили СМИ Бывшее руководство Каталонии, добивавшееся независимости автономного сообщества от Испании, просило у властей КНР ссуду на 11 миллиардов евро для создания "каталонского Центробанка", при этом аргументировало свое желание отделиться от Испании тем, что "она была оккупирована в 1714 году" французскими и испанскими войсками.

Происшествия Кадыров одобрил освобождение по УДО чеченского правозащитника Титиева Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegam-канале выразил уверенность, что решение суда досрочно освободить главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева — объективное.

Космос Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.

Происшествия Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра» В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.

Шоу-бизнес Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Наука Ученые нашли способ превратить «сов» в «жаворонков» По словам исследователей, превращение из «сов» в «жаворонков» позволит улучшить психическое самочувствие и повысит производительность труда, передает издание Sleep Medicine.

Футбол Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской категории А Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории А. Напомним, что 35-летний специалист исполняет обязанности наставника команды с апреля 2018 года после отставки Игоря Шалимова.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.