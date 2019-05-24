Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7AFerra 07:24
Redmi 6A некоторое время держал марку самого дешёвого смартфона компании, а затем появился ещё более доступный Redmi Go. В основном, наследник отличается более производительным процессором и повышенной ёмкостью аккумулятора.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:01, Ашберн
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье
Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Обновлено в 01:04
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Общество
На Бали произошло извержение вулкана Агунг
На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:39
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Политика
Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко отказался подписать новый устав, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:31
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Культура
Тимати помирился с отцом Децла после многолетней ссоры
Не смотря на давний конфликт с отцом Кирилла Толмацкого, Тимати все же позвонил ему ради памяти старого друга и посвящения ему tribute-номера.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
В России изучают возможность создания электромагнитных ракет
Концерн "Техмаш" изучает вопрос разработки боеприпасов для реактивных систем залпового огня, которые смогут поражать цели с помощью электромагнитного импульса, передает ТАСС в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
США начали строительство первой атомной подлодки нового поколения
В штате Вирджиния приступили к строительству первой стратегической подводной лодки класса «Колумбия».
Обновлено в 11:36
Футбол
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»
Обновлено в 20:02
Кино
Несмотря на скромный результат, «Аладдин» лидирует в Китае
Касса первого дня более чем вдвое превзошла результат другого ремейка «Дамбо» (12,87 млн юаней).
Обновлено в 13:14
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Дагестане
Обновлено в 18:53
Баскетбол
УНИКС проиграл «Химкам» второй полуфинальный матч
Во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке вновь сыграл с «Химками» и уступил в концовке со счетом 98:103.
Обновлено в 13:58
Транспорт
Реконструкция Новодачной: долгопрудненцам объяснили, когда будет готова платформа-дублер
На платформе-дублере оборудован навес, что весьма полезно в переменчивую майскую погоду.
Обновлено в 07:01
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Мексике разбился вертолет Ми-17
Российский вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морского флота Мексики, разбился на территории страны.
Обновлено в 20:39
Политика
Трамп заявил, что огорчен отставкой Мэй
Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.
Обновлено в 12:20
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Водонаева ответила в интервью на обвинения Айзы и Бородиной
Звезда заявила, что блогер Айза зря считает, будто бы она имела связь с её экс-супругом Гуфом.
Обновлено в 14:56
Политика
НАТО призывает Россию вернуть Крым
На прошедшем в Брюсселе заседании, где собрались главы генеральных штабов стран-участников НАТО, Пич говорил о незаконной и нелигитимной аннексии Крыма и уточняет, что Альянс не признал ее и никогда не признает.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах
Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09