Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камеройAstera вчера в 10:37

Samsung Electronics сегодня 10 апреля провела презентацию нескольких своих моделей, среди которых и Samsung Galaxy A80, который ранее фигурировал в слухах как Galaxy A90. Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой, в котором располагается три модуля.
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Samsung представил новый смартфон с поворотной камерой

РЕН ТВвчера в 21:39

Samsung представила новый смартфон с необычной камерой

URA.Ruвчера в 11:30

Новый смартфон «Samsung» будет оборудован криптовалютным кошельком

HotGeo09 апреля в 01:33

Samsung представил смартфон с тройной поворотной камерой

Говорит Москвавчера в 12:41

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

РИА Новостивчера в 09:22

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

ТАССвчера в 09:18

Samsung представила новый Galaxy A80 с поворотной камерой

Известиявчера в 11:13
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Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес

«Деньги есть»: Сын Олега Табакова не хочет работать

Обновлено в 00:16
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тысяч рублей

38 тысяч 084 рубля составила средняя зарплата в феврале текущего года в Свердловской области.
Обновлено в 00:26
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 05:30
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

У китайского арендатора забирают томский лес

О результатах выезда комиссии генпрокуратуры РФ в Томскую область рассказал руководитель ведомства Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

На жилом доме в центре Новосибирска появились огромные трещины

Многочисленные трещины образовались на фасаде жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Советской в центре города.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Экономика

Самозанятым пообещали надзорные каникулы

Сами самозанятые назвали важнейшей проблемой блокировку счетов банками — для ее решения Антон Силуанов попросил разработать механизм подтверждения их доходов данными ФНС.
Обновлено вчера в 18:47
Транспорт

В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта

Обновлено вчера в 23:56
Здоровье

Ядовитый паук прожег в ноге мальчика дыру

В Великобритании мальчика укусил ядовитый паук. Об этом пишет издание The Mirror.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Грузовой поезд врезался в жилое здание в Китае

В вагонах находилась алюминиевая руда. Железнодорожный состав сошел с рельсов и врезался в жилое строение. О пострадавших ТАСС не сообщает.
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено вчера в 20:30
Финансы

Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ

На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено вчера в 12:53
Технологии

Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов

Обновлено вчера в 23:11
Общество

Тайванчик раскрыл источники своего дохода

Тохтахунов в российских и западных СМИ упоминается как один из крупнейших криминальных авторитетов России.
Обновлено вчера в 22:39
Гаджеты

В Сети показали первый телефон Apple 1993 года

Обновлено вчера в 13:00
Игры

Джон Ромеро снова отложил пятый эпизод оригинальной Doom

По словам Ромеро, коробки начнут рассылать в первую неделю мая, а бесплатная версия пятого эпизода выйдет ещё через неделю после этого.
Обновлено вчера в 03:09
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено вчера в 09:45
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

Обновлено вчера в 06:33
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