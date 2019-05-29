Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессийREGNUM 01:03
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир. Именно их чаще всего указывали работодатели при опросе, который провёл ВНИИ труда для уточнения перечня профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда.
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Футбол
Вальверде останется тренером «Барселоны»
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
В Польше призвали судить Качиньского за критику России
Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Россияне вернулись в режим экономии
Согласно исследованию «Ромир», население России вновь вернулось к режиму экономии на фоне подорожания большинства товаров, включая бензин и услуги ЖКХ, а также при почти не меняющихся доходах.
Обновлено вчера в 03:53
Политика
Пьяный украинский депутат устроил скандал в прямом эфире
Народного украинского депутата Игоря Мосийчука заподозрили в появлении в нетрезвом состоянии в прямом эфире.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено 27 мая в 21:28
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Технологии
Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями
Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
Оперативники изъяли в Красноярске крупную партию синтетического наркотика, стоимость которой на "черном рынке" составляет примерно 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Hyundai испытывает 7-местный кроссовер Tucson
Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai тестирует семиместную версию кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Социологи нашли регион с самым низким рейтингом Владимира Путина
Регион с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина нашли социологи фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 01:18
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Президент Косово объяснил ранение российского сотрудника ООН
Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи объяснил, почему сотрудники правопорядка задержали российского сотрудника миссии ООН.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Путешествия
В Турцию за 7 млн. Самые дорогие туры этого лета
Аналитики туроператора Tez Tour проанализировали, куда были проданы самые дорогие путёвки.
Обновлено в 01:05
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье
Распространение инфекционных болезней угрожает жителям Арктики
Рост инфекционных заболеваний может начаться в Арктической зоне, сообщает 29 мая ИА REGNUM со ссылкой на советника директора Центрального НИИ эпидемиологии, академика РАН Виктора Малеева.
Обновлено в 01:03
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено 27 мая в 10:45
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет
Центральный банк Венесуэлы сообщил, что экономика страны с 2013 по 2018 год сократилась на 47,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад венесуэльского регулятора.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Назван лучший липовый мед
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование липового меда.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-главу Росграницы
Тверской районный суд на два месяца отправил под арест экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Обколотая Федосеева-Шукшина около года жила затворницей
Напомним, советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался 2 октября 1974 года, в период съемок фильма "Они сражались за Родину".
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Лось провалился в теплицу ботсада в Томске
Лось проломил крышу технической теплицы Сибирского ботанического сада ТГУ, которая расположена рядом с основным оранжерейным комплексом.
Обновлено вчера в 22:51