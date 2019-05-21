Экономика
Представлен проект госпрограммы развития сельских территорийSveticH.info вчера в 12:39
В ходе заседания Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил проект Госпрограммы, разработанный Минсельхозом России по поручению Президента РФ, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу федерального аграрного ведомства.
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Правительство собирается потратить 6 трлн рублей на развитие сельских территорий
Общественное телевидение Россиивчера в 11:40
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку
В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 01:28
Общество
Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.
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Политика
Зеленский потребовал срочно созвать Раду
Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной рады Андрею Парубию обращение, в котором потребовал в среду, 22 мая, провести внеочередное собрание парламента.
Обновлено вчера в 11:23
Баскетбол
«Торонто» сравнял счет в финальной серии Востока с «Милуоки»
Крис Миддлтон стал автором 30 очков в этом матче. Эта победа позволила «Рэпторс» сравнять счет в серии — 2-2.
Обновлено в 01:28
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1), благодаря которой его клуб вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Экономика
S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны
Авиаперевозчики России больше не смогут сдерживать цены, если меры господдержки отрасли не будут усилены.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка
Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка Внучка Олега Стриженова не стала отдавать ребенка приемным родителям.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле
Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS
Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением.
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На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Кино
В Волгограде перед киносеансом споёт инструктор по йоге голоса
Обновлено вчера в 20:53
Хоккей
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Игры
Valve выпустит собственную игру в духе Dota Auto Chess
Компания Valve объявила о разработке собственной игры в духе Dota Auto Chess.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика
Климкин оценил первые назначения Зеленского
Написавший заявление об отставке глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал первые назначения президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:13
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол
«Зенит» интересуется вингером «Урала» Эль-Кабиром
Вингер «Урала» Отман Эль-Кабир по окончании сезона может сменить клуб.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному мужчине выплатят компенсацию
В США прокуратура со второго раза согласилась выплатить компенсацию мужчине, отсидевшему в тюрьме 46 лет по ложному обвинению.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля
Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Футбол
Икарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Нападающий "Интера" Мауро Икарди пропустит Кубок Америки-2019.
Обновлено 20 мая в 21:59