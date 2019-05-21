Представлен проект госпрограммы развития сельских территорийSveticH.info вчера в 12:39

В ходе заседания Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил проект Госпрограммы, разработанный Минсельхозом России по поручению Президента РФ, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу федерального аграрного ведомства.

Экономика Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Кино Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов» Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.

Политика Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

Общество Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.

Общество Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона» Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.

Политика Зеленский потребовал срочно созвать Раду Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной рады Андрею Парубию обращение, в котором потребовал в среду, 22 мая, провести внеочередное собрание парламента.

Баскетбол «Торонто» сравнял счет в финальной серии Востока с «Милуоки» Крис Миддлтон стал автором 30 очков в этом матче. Эта победа позволила «Рэпторс» сравнять счет в серии — 2-2.

Происшествия НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области 12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.

Авто Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Футбол Слуцкий: раздевалка «Витесса» похожа на больницу во время войны Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Гронингеном» (3:1), благодаря которой его клуб вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы.

Происшествия В центре Москвы провалился грунт На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.

Экономика S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны Авиаперевозчики России больше не смогут сдерживать цены, если меры господдержки отрасли не будут усилены.

Общество Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").

Шоу-бизнес Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка Внучка Стриженова рассказала о проблемах со здоровьем у пятого ребенка Внучка Олега Стриженова не стала отдавать ребенка приемным родителям.

Происшествия В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.

Политика Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением.

Общество Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.

Хоккей Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).

Игры Valve выпустит собственную игру в духе Dota Auto Chess Компания Valve объявила о разработке собственной игры в духе Dota Auto Chess.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Политика Климкин оценил первые назначения Зеленского Написавший заявление об отставке глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал первые назначения президента страны Владимира Зеленского.

Кино Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

Происшествия Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному мужчине выплатят компенсацию В США прокуратура со второго раза согласилась выплатить компенсацию мужчине, отсидевшему в тюрьме 46 лет по ложному обвинению.