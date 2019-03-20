Технологии

Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400МТК Звезда 14:01

В Москве прошла встреча между производителями перспективного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М и потенциальными эксплуатантами воздушного судна. Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.
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Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М

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