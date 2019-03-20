Технологии
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400МТК Звезда 14:01
В Москве прошла встреча между производителями перспективного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М и потенциальными эксплуатантами воздушного судна. Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Происшествия
Полиция ищет гулявшего в стрингах по Третьяковке мужчину
Обновлено в 17:22
Происшествия
Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете
Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.
Обновлено в 16:21
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Беркова объяснила госпитализацию переутомлением
Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.
Обновлено в 18:09
Общество
Сахалинским мэрам поручено вдвое увеличить строительство домов, иначе их будут «подбадривать»
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.
Обновлено в 18:04
Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Политика
Мэй заявила, что испытывает огромное сожаление из-за отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает огромное сожаление, что выход страны из ЕС пришлось отсрочить, и считает, что большую ответственность за это несут британские депутаты, которые дважды отклонили проект соглашения с ЕС об условиях Brexit.
Обновлено в 17:01
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Спорт
Загитова стала лидером после короткой программы на ЧМ в Японии
Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после представления короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:23
Культура
«Известия»: Антонова считает, что крупным музеям нужно делиться коллекциями с маленькими
Президент Пушкинского музея добавила, что нужно присылать музейных работников из области на стажировки в крупные музеи.
Обновлено в 18:33
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Авто
14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу
Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено в 14:00
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Экономика
ОСК расторгнет контракт с «Метростроем»
Обновлено в 18:21
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено в 15:45
Энергетика
Налоговый маневр обходит пошлину
Правительство корректирует увеличение нагрузки на нефтяную отрасль Правительство на совещании 21 марта примет решение, как изменить параметры налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко во второй раз станут родителями
Сегодня в своем микроблоге в Instagram одна из самых ярких пар реалити-шоу «Дом-2» Ольга и Илья Гажиенко сообщили поклонникам радостную новость: совсем скоро они во второй раз станут родителями.
Обновлено в 07:30
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Музыка
Гитарист «Ленинграда» рассказал о распаде группы
Обновлено в 11:36
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года
Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено в 09:26
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Саншеш: не чувствую себя счастливым в «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.
Обновлено в 16:06
Теннис
Родина проиграла Стосур на старте турнира в Майами
Обновлено в 17:49
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше
Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39