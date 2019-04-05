Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улицеРоссийская газета 15:00

Игровой процесс осуществляется с помощью технологии дополненной реальности. Игроки, используя смартфоны, через камеру смогут "переносить" мир Minecraft в настоящую действительность. Похожие механики использовались в свое время в Pokemon Go.

Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице

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