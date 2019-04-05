Игры

Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улицеРоссийская газета 15:00

Игровой процесс осуществляется с помощью технологии дополненной реальности. Игроки, используя смартфоны, через камеру смогут "переносить" мир Minecraft в настоящую действительность. Похожие механики использовались в свое время в Pokemon Go.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Представлен новый Minecraft, в который можно будет играть на улице

Российская газета15:00

Microsoft представила новую версию Minecraft — в духе Pokémon Go

Forbes13:25

Microsoft выпустила игру Minecraft в дополненной реальности

Astera12:56

Продажи Minecraft превысили 176 млн копий

Игромания.ру15:25

Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности

News.ru10:24

Microsoft выпустит Minecraft в дополненной реальности для мобильных устройств

CyberSport.ru10:03

Minecraft анонсировала игру в дополненной реальности

Инфо2414:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Политика

Зеленский рассказал о желании провести инаугурацию перед народом

Обновлено в 16:05
Политика

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
Происшествия

МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Политика

Доход 60 региональных депутатов оказался ниже прожиточного минимума

Задекларированный доход 60 российских депутатов оказался ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 05:23
Политика

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину

Ранее Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам" и что планирует вернуться в Украину после первого тура президентских выборов.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ

Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Политика

Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в пятницу, 17 мая, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:15
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

Обновлено в 15:42
Кино

Первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза» уже в сети

Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Лобода не придет на оглашение реальных результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:45
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Общество

Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена

Обновлено в 13:01
Экономика

В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Политика

Пушилин рассказал об ажиотаже на паспорта ДНР

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:12
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Футбол

«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:04
Авто

BMW выпустила юбилейную версию седана M5

Известно, что в США будет отправлено всего 35 экземпляров из 350 BMW M5 Edition 35 Years / Начальная цена модели стартует с отметки в 128995 долларов США.
Обновлено в 00:37
Здоровье

Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам

Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено в 12:03
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Общество

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:09
Авто

Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит

Обновлено в 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Minecraft
Компьютерная игра (открытый мир)
Компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров; на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств; на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное