Футбол
Представлен мяч для плей-офф Лиги чемпионовSports.ru 04:57
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Футбол
Дзюба может перейти в «Эвертон»
Обновлено в 02:30
Футбол
Александер-Арнольд подписал новый контракт с «Ливерпулем»
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подписал новый долгосрочный контракт с английском клубом.
Обновлено в 05:13
Футбол
Экс-защитник «Енисея» Дугалич перешел в «Кайрат»
Сербский защитник Раде Дугалич стал игроком казахстанского "Кайрата". С 26-летним футболистом заключен двухлетний контракт.
Обновлено в 06:36
Футбол
«Галатасарай» может арендовать у «Локомотива» Эдера
"Галатарасай" может оформить переход нападающего "Локомотива" Эдера, сообщает Takwim.
Обновлено в 04:51
Футбол
Роналду опубликовал фотографию с боксёром Мейвезером
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал снимок с известным боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Бундеслиги
"Бавария" одержала победу над "Хоффенхаймом" в матче 18-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Верность традициям». Игроки ЦСКА окунули Гранеро в холодный бассейн
Футболисты ЦСКА пошутили над тренером по физподготовке Паулино Гранеро, искупав его в холодном бассейне.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Зенит» поздравил Маркизио с днем рождения
"Зенит" поздравил с днем рождения полузащитника команды Клаудио Маркизио. Поздравление опубликовано в официальном Твиттере клуба.
Обновлено в 03:54
Футбол
Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против возможного переноса игры на более поздний срок.
Обновлено в 06:08
Футбол
Чех Билек возглавил сборную Казахстана
Главным тренером сборной Казахстана стал Михал Билек.
Обновлено в 06:37
Футбол
Райан Гиггз: «Не удивлен, что Сульшер хорошо стартовал в „МЮ“»
Сульшер одержал шесть побед подряд с тех пор, как был назначен исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» в прошлом месяце.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
Представители «ПСЖ» провели встречу с агентом де Йонга
Представители парижан встретились в Амстердаме с агентом футболиста и провели продолжительные переговоры.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Наполи» отказался продавать Кулибали за 105 млн евро
Одна из команд предлагала за футболиста 105 млн евро. Я помню, что мы отклонили предложение в размере 105 млн евро.
Обновлено в 05:40
Футбол
Анри хочет видеть Феллайни в «Монако»
«Монако» хочет взять в аренду бельгийского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
Испанское издание включило Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»
Обновлено вчера в 14:31