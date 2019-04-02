Авто

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколенияMotor вчера в 11:37

Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения. Новинка получила новую платформу, дизайн в стиле Focus, линейку гибридных силовых установок и полностью новый салон с «шайбой» селектора трансмиссии, «планшетом» на передней панели и цифровой «приборкой».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ford обновил кроссовер Kuga, который до России может и не доехать

Автостат03:02

Представлен новый кроссовер Ford Kuga. Но в Россию он уже не приедет

Журнал Авто.рувчера в 11:20

Официально представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Тарантас Ньюсвчера в 13:50

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Motorвчера в 11:37

Ford представил кроссовер Kuga нового поколения

AutoNewsвчера в 12:18

Ford представил новый кроссовер Ford Kuga

Автоновости днявчера в 12:13

Следующее поколение Ford Mustang появится только в …

CarsWeek.ru01:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:06, Ашберн
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Футбол

Канделаки открестилась от нападения на Уткина

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.
Обновлено в 06:16
Единоборства

Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова

Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Авто

Новый Rolls-Royce Ghost выйдет в 2020 году

Компания Rolls-Royce представит новое поколение своего компактного седана Ghost в 2020 году, сообщает Autocar.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Обновлено вчера в 18:54
Финансы

Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу

Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Политика

Ангола рассчитывает на крупные и долгосрочные инвестиции России

Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры

Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

Обновлено в 03:41
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 04:37
Футбол

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова

Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Обновлено в 04:37
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
Политика

Трамп выбирает слоганы для выборов в 2020 году

Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка

Обновлено в 05:06
Общество

В России выросла средняя зарплата

Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Авто

Mercedes-Benz представит кроссовер GLB-Class в качестве концепта

Много раз замеченный в качестве прототипов, кроссовер Mercedes GLB, теперь доступен для знакомства в качестве тизера, который демонстрирует большую часть интерьера.
Обновлено в 03:11
Наука

Минсельхоз США прекратит эксперименты над кошками

Министерство сельского хозяйства США закроет программу исследований токсоплазмоза, которая проводилась 37 лет и привела к гибели тысяч кошек.
Обновлено в 06:52
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Наука

Обнаружен новый способ защиты от комаров с помощью музыки

Учёные заявили, что музыка в жанре дабстеп помогает защититься от комаров.
Обновлено 01 апреля в 11:35
Футбол

«Спартак» заинтересован в приобретении нескольких игроков «Крузейро»

Обновлено в 06:39
Спорт

Фигурист Коляда попал в больницу

У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Общество

Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории

Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин назначил Алексея Павловского новым послом России в Австралии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Австралии, им стал Алексей Павловский, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ford Kuga
Кроссовер
Компактный кроссовер американского автомобильного концерна Ford Motors. Первый компактный кроссовер компании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное