Авто
Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколенияMotor вчера в 11:37
Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения. Новинка получила новую платформу, дизайн в стиле Focus, линейку гибридных силовых установок и полностью новый салон с «шайбой» селектора трансмиссии, «планшетом» на передней панели и цифровой «приборкой».
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 07:06, Ашберн
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Футбол
Канделаки открестилась от нападения на Уткина
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.
Обновлено в 06:16
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Авто
Новый Rolls-Royce Ghost выйдет в 2020 году
Компания Rolls-Royce представит новое поколение своего компактного седана Ghost в 2020 году, сообщает Autocar.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Обновлено вчера в 18:54
Финансы
Минфин решил не раскрывать данные о платежах Венесуэлы по долгу
Минфин не комментирует платеж Венесуэлы по российскому кредиту на $3 млрд, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак на форуме Московской биржи.
Обновлено в 06:20
Политика
Ангола рассчитывает на крупные и долгосрочные инвестиции России
Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры
Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России
Обновлено в 03:41
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 04:37
Футбол
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова
Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:36
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Музыка
Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Общество
Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»
Обновлено в 06:09
Политика
Трамп выбирает слоганы для выборов в 2020 году
Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка
Обновлено в 05:06
Общество
В России выросла средняя зарплата
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5 процента за год, выяснили эксперты Avito.
Обновлено в 03:51
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Авто
Mercedes-Benz представит кроссовер GLB-Class в качестве концепта
Много раз замеченный в качестве прототипов, кроссовер Mercedes GLB, теперь доступен для знакомства в качестве тизера, который демонстрирует большую часть интерьера.
Обновлено в 03:11
Наука
Минсельхоз США прекратит эксперименты над кошками
Министерство сельского хозяйства США закроет программу исследований токсоплазмоза, которая проводилась 37 лет и привела к гибели тысяч кошек.
Обновлено в 06:52
Общество
В России отменили бумажные СНИЛС
В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Наука
Обнаружен новый способ защиты от комаров с помощью музыки
Учёные заявили, что музыка в жанре дабстеп помогает защититься от комаров.
Обновлено 01 апреля в 11:35
Спорт
Фигурист Коляда попал в больницу
У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Общество
Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории
Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин назначил Алексея Павловского новым послом России в Австралии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Австралии, им стал Алексей Павловский, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 06:30