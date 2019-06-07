Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лигиГазета.Ru 18:35
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
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