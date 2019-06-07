Представлен календарь Российской премьер-лигиГазета.Ru 18:35

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Спорт день за днем

Политика Правительство одобрило соглашение о безвизовом режиме с Мальдивами Правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив.

Наука Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Происшествия В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Спорт Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа.

Экономика «Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян "Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.

Политика Михаил Горбачев находится в больнице В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.

Кино «Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Футбол Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

Экономика Программу погодного регулирования теплопотребления начнут в Мурманской области Власти Мурманской области начали разработку программы погодного регулирования теплопотребления, которая позволит экономить ресурсы и снизить расходы за коммунальные платежи.

Политика Пушков сообщил об окончании «изоляции» России На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.

Политика Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Финансы Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%.

Здоровье Администрация Псковской области и компания Philips планируют реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения В рамках партнерства стороны планируют совместными усилиями развивать систему здравоохранения в регионе и проводить консультации, семинары и другие мероприятия, которые будут способствовать улучшению качества медицины в Псковской области.

Политика В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.

Интернет В Microsoft Excel встроили котировки акций и валют в реальном времени Среди новых — инструмент «Акции», который показывает курс биткойна, валюты, информацию о деятельности компании и паевые инвестиционные фонды.