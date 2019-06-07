Представлен календарь Российской премьер-лигиГазета.Ru вчера в 18:35

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Спорт день за днем

Здоровье Женщине удалили выросший на пальце 6-сантиметровый рог Хирурги удалили 60-летней жительнице Индии рог, который вырос на ее пальце.

Общество Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.

Кино Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».

Общество Олег Тиньков назвал дело Калви «позором» России Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков назвал дело против топ-менеджеров Baring Vostok «позором» России.

Политика Зеленский выступил с обращением к руководству России Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.

Армия и оружие СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса.

Экономика Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2% Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Полицейского из Челябинской области подозревают в развращении ребенка В Челябинской области сотрудники полиции задержали коллегу из Миасса. Его подозревают в развращении ребенка.

Армия и оружие Выпуск краски и клея восстановили в Дамаске и Алеппо в Сирии Завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии — Алеппо — после завершения боевых действий.

Общество Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.

Политика Верховная Рада Украины отказалась уволить глав Минобороны, МИДа и СБУ Депутаты отклонили проекты постановлений об их отставке, которые внес президент Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте парламента.

Политика Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.

Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж Накануне в Вернадском отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала одна из самых ярких медиумов-участников шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Политика Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».