Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лигиГазета.Ru вчера в 18:35
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
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«Спартак» и «Зенит» завершат чемпионат играми в гостях с «Рубином» и «Ростовом»
Чемпионатвчера в 17:59
«Спартак» и ЦСКА встретятся в 6-м туре. Полный календарь чемпионата России-2019/20
Спорт-Экспрессвчера в 18:25
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Политика
Давыденко пригрозила проверкой Универсиады
Тележурналист Андрей Караулов выпустил вторую часть интервью с председателем Счетной палаты Красноярского края Татьяной Давыденко, в котором она рассказала о реакции депутатов на отчет по хищению леса и предупредила о новых данных проверки по прошедшей зимой Универсиаде.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено вчера в 05:55
Армия и оружие
Новейший авианосец США оказался несовместим с F-35
Конгресс США собирается запретить прием на вооружение второго авианосца класса «Джеральд Р. Форд», который пока достраивается на верфи, так как истребители F-35С, которые должны составить основу авиакрыла корабля, не могут с него взлетать, сообщает The Drive.
Обновлено 05 июня в 07:45
Политика
Япония настаивает на продолжении упорных переговоров с Россией
«Правительство на основе своей базовой позиции, заключающейся в решении территориальной проблемы и последующим заключением мирного договора, намеревается продолжить упорные переговоры», - заявил Есихидэ Суга.
Обновлено в 00:50
Политика
Лиза Пескова извинилась за свое высказывание о казнях гомосексуалистов
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сообщила, что нормально относится к казням людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые практикуются некоторых мусульманских странах.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Норвегии судно протаранило нефтяную платформу
Обновлено в 01:37
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России
Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено 05 июня в 14:45
Хоккей
«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Авто
Самые мощные автомобили от Jeep
Обновлено в 01:30
Политика
Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Неизвестные похитили у пенсионера около 2 млн рублей в Москве
"В полицию поступило сообщение о мошенничестве по адресу: 5-я Кожуховская улица, 8. Но прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая словами пенсионеру 1941 года рождения, находившемуся в качестве пассажира в автомашине, открыто похитили у него 1,9 млн рублей и скрылись", - сказали в полиции.
Обновлено в 01:27
Авто
Разработка универсала Lada Vesta SW Sport пока приостановлена
В ближайшей перспективе отечественный автопроизводитель не планирует выпускать спортивную модификацию универсала Lada Vesta SW.
Обновлено в 01:03
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Саранск
Главный тренер сборной Станислав Черчесов, отведав хлеб-соль, поблагодарил встречающих, Артем Дзюба и кто-то из Миранчуков помахали рукой, после чего автобус с футболистами отправился в отель "Шератон" Кстати, несмотря на то, что наша национальная сборная впервые проведет официальный матч в Саранске, и Черчесов, и многие футболисты бывали в столице Мордовии неоднократно.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов
В немецком городе Ольденбург завершился процесс в отношении медбрата Нильса Хогеля. Он обвинялся в убийстве 85 человек.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Трамп назвал генсека НАТО своим поклонником
Президент Дональд Трамп назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга своим поклонником и охарактеризовал как хорошие свои отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Пентагон опасается «захвата» Россией арктического шельфа
Опасения об одностороннем порядке установления Россией границ своего континентального шельфа изложены в новой стратегии министерства обороны США в Арктике.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца
Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено вчера в 10:35
Здоровье
В Сочи врачи спасли мужчину с тяжелым панкреатитом
Хирурги краевой больницы №4 Сочи выполнили пациенту резекцию поджелудочной железы и удалили псевдокистозного образования c омертвевшими тканями.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания
Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Обновлено вчера в 22:47