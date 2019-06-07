Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лигиГазета.Ru вчера в 18:35

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матч «Зенит» — ЦСКА стал самым посещаемым в сезоне-2018/19

Sport24.ru05:51

"Как вам в небесной лиге?" "Сочи" шутит над "Тосно"

Спорт-Экспресс03:15

Игорь Корнеев: «Радует новый подход при составлении календаря РПЛ сезона-2019/20»

Матч ТВвчера в 18:49

«Спартак» и «Зенит» завершат чемпионат играми в гостях с «Рубином» и «Ростовом»

Чемпионатвчера в 17:59

«Зенит» – «Тамбов» и другие матчи 1-го тура РПЛ-2019/20

Спорт день за днемвчера в 13:10

Стало известно, когда «Спартак» сыграет с ЦСКА и «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Sport.ruвчера в 13:58

Поможет ли календарь РПЛ «Зениту»

Нева Спорт03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Армия и оружие

Боевики «Азова» попытались прорваться в ДНР, сообщили в республике

Обновлено в 04:58
Космос

Рогозин назвал сроки первого запуска ракеты «Ангара»

Первый запуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный, как и планировалось, состоится в 2023 году.
Обновлено в 06:01
Авто

Автомобилистам приготовили ворох запретов

Издание Autonews рассказало, какие изменения ждут российских автомобилистов с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

Обновлено в 04:50
Технологии

Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта

Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Наука

Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами

Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

Крейсер США подрезал российский корабль в Восточно-Китайском море

Крейсер ВМС США Chancellorsville внезапно пересёк курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:23
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 04:43
Энергетика

Россия задумала возобновить поставки газа на Украину

Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам

Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
Обновлено в 03:52
Авто

Бельгийцы выпустили продуманный «автобус-катафалк». Ха, у нас давно такие колесят!

Чтобы облегчить погрузку, бельгийцы оснастили ритуальный автобус электроподъемником.
Обновлено в 05:57
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Полицейский в Москве застрелил задержанного при попытке побега

В Москве сотрудник полиции застрелил задержанного во время попытки сбежать из отделения и захватить его табельное оружие.
Обновлено в 05:26
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Технологии

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Политика

Швейцарские спецслужбы разоблачили российского шпиона во Франции

Как пишет газета Le Мопdе со ссылкой на источники, некий Сергей Желтиков, якобы работавший в геконсульстве в Марселе, встречался с соотечественниками, обвиняемыми в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Греф заявил, что Антипинский НПЗ возобновит работу в конце июня

Антипинский НПЗ проходит процедуру банкротства и восстановит нормальную работу в конце июня.
Обновлено в 04:01
Политика

Минздрав разработал законопроект о блокировке антипрививочных сайтов

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который предусматривает блокировку сайтов, призывающих к отказу от вакцинации.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из «Фабрики» из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко

Саша Савельева высмеяла слухи о том, что ушла из "Фабрики" из-за конфликта с продюсером Игорем Матвиенко Напомним, женская поп-группа "Фабрика" была сформирована в 2002 году в ходе 1-го сезона проекта "Фабрика звезд".
Обновлено вчера в 15:51
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Общество

Леопард Стивена Сигала родила двух котят

Самка леопарда Королева Борте, официальным хранителем которой считается голливудская звезда Стивен Сигал, родила двух детенышей.
Обновлено в 01:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное