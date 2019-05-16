Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камеройMegaobzor.com 15:38

Компания ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 6, главной особенностью которого стала поворотная двойная камера, выполняющая роль как основной, так и фронтальной камеры.
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