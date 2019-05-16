Гаджеты
Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камеройMegaobzor.com вчера в 15:38
Компания ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 6, главной особенностью которого стала поворотная двойная камера, выполняющая роль как основной, так и фронтальной камеры.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:44, Ашберн
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Политика
Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно
На всей остальной территории любительская рыбалка осуществляется без запретных участков свободно и бесплатно, но с соблюдением правил рыболовства.
Обновлено вчера в 11:00
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019
Обновлено вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Как принц Гарри изменился после рождения сына
Принц Гарри после рождения сына Арчи очень сильно изменился. Так считает большинство поклонников королевской семьи, передает Дни.ру.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов
В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Политика
Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»
Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
У жены Александра Реввы появилась новая любовь
Поклонники звездной пары пытаются понять, что же значило загадочное и весьма нескромное заявление Анжелики.
Обновлено вчера в 22:50
Наука
Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин
Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus
Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Кино
Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
Зарубежные издания пишут, что Роберт Паттинсон является одним из главных кандидатов на роль нового Бэтмена в картине Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно
Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Еще восьмерых участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали
Суд арестовал еще восемь человек, участвовавших в акциях протеста в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 15:38
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Суд в США постановил рассекретить часть доклада Мюллера
Федеральный судья Эммет Салливан постановил рассекретить некоторые фрагменты доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о так называемом российском «вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Обновлено в 01:53
Политика
Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука
Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
Экономика
Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня
Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Трамп признался, что не хочет войны с Ираном
Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Ливневки в Екатеринбурге не справляются с нагрузкой
Дождь продолжается с вечера четверга, многие улицы затоплены, а на дорогах образовались пробки.
Обновлено в 02:27