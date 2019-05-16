Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камеройMegaobzor.com вчера в 15:38

Компания ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 6, главной особенностью которого стала поворотная двойная камера, выполняющая роль как основной, так и фронтальной камеры.
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Asus презентовала смартфон с поворотной камерой

Коммерсантъвчера в 14:31

Смартфон Asus Zenfone 6 получит откидную двойную камеру

Ридус15 мая в 06:07

Флагман ASUS ZenFone 6 с камерой-перевёртышем официально анонсирован

3DNewsвчера в 14:30

Представлен смартфон Asus ZenFone 6: аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, поворотная сдвоенная камера, экран без вырезов и цена от 40 000 рублей

iXBT.comвчера в 14:30

Три в одном: каким будет новый ZenFone 6 от ASUS

Телеканал 360°15 мая в 22:54

Первый взгляд на Asus ZenFone 6 c откидной камерой

Версия.Инфо15 мая в 07:28

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Megaobzor.comвчера в 15:38
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Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты

Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России

Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
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Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Политика

Зеленский официально станет президентом Украины 20 мая

Инаугурация Владимира Зеленского, избранного президентом Украины, состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» могут взять на вооружение в этом году

Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно

На всей остальной территории любительская рыбалка осуществляется без запретных участков свободно и бесплатно, но с соблюдением правил рыболовства.
Обновлено вчера в 11:00
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Обновлено вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Как принц Гарри изменился после рождения сына

Принц Гарри после рождения сына Арчи очень сильно изменился. Так считает большинство поклонников королевской семьи, передает Дни.ру.
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов

В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Политика

Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»

Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

У жены Александра Реввы появилась новая любовь

Поклонники звездной пары пытаются понять, что же значило загадочное и весьма нескромное заявление Анжелики.
Обновлено вчера в 22:50
Наука

Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Авто

Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus

Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Кино

Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон

Зарубежные издания пишут, что Роберт Паттинсон является одним из главных кандидатов на роль нового Бэтмена в картине Мэтта Ривза.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно

Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Еще восьмерых участников акций протеста в Екатеринбурге арестовали

Суд арестовал еще восемь человек, участвовавших в акциях протеста в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 15:38
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Политика

Суд в США постановил рассекретить часть доклада Мюллера

Федеральный судья Эммет Салливан постановил рассекретить некоторые фрагменты доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о так называемом российском «вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Обновлено в 01:53
Политика

Дмитрий Гордон заявил о завершении сотрудничества с каналом «112 Украина» из-за Медведчука

Журналист Дмитрий Гордон в эфире «112 Украина» заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом.
Обновлено в 02:09
Экономика

Крупнейший в РФ троллейбусный завод продлил режим простоя до 17 июня

Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" (город Энгельс, Саратовская область), предупредивший о возможном массовом сокращении штата, продлил до 17 июня режим простоя для работников, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь завода Александр Дурасов.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Космос

Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле

Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Ливневки в Екатеринбурге не справляются с нагрузкой

Дождь продолжается с вечера четверга, многие улицы затоплены, а на дорогах образовались пробки.
Обновлено в 02:27
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