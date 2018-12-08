Общество

Представительница Мексики стала «Мисс мира-2018»
REGNUM
11:15

В сообщении говорится, что титул 68-й «Мисс мира» достался представительнице Мексики Ванессе Понс де Леон.
REGNUM11:15

Подробнее о событии

Конкурс «Мисс мира-2018» завершился победой участницы из Мексики

ТАСС15:17

Стало известно имя «Мисс мира-2018»

Газета.Ru14:14

Победу в конкурсе «Мисс мира — 2018» одержала представительница Мексики

RT на русском11:56

«Мисс мира-2018» стала мексиканка Ванесса Понсе

Коммерсантъ10:03

Мисс мира — 2018 стала представительница Мексики

РИА Новости09:50

Очаровательная мексиканка завоевала титул «Мисс Мира-2018»

Московский Комсомолец09:32

«Мисс Мира» 2018 года стала представительница Мексики

Говорит Москва09:56
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
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