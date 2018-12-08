Культура

Представительница Мексики стала «Мисс мира-2018»
REGNUM
11:15

В сообщении говорится, что титул 68-й «Мисс мира» достался представительнице Мексики Ванессе Понс де Леон.
REGNUM11:15

Подробнее о событии

Обладательницей титула «Мисс мира» стала представительница Мексики

RT на русском10:21

«Мисс мира-2018» стала мексиканка Ванесса Понсе

Коммерсантъ10:03

Мисс мира — 2018 стала представительница Мексики

РИА Новости09:50

Мисс Мира в 2018 году стала представительница Мексики

Газета.Ru09:50

Очаровательная мексиканка завоевала титул «Мисс Мира-2018»

Московский Комсомолец09:32

Представительница Мексики завоевала титул «Мисс мира - 2018»

ТАСС09:04

«Мисс Мира» 2018 года стала представительница Мексики

Говорит Москва09:56
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