Культура
Представительница Мексики стала «Мисс мира-2018»
Представительница Мексики стала «Мисс мира-2018»REGNUM11:15
В сообщении говорится, что титул 68-й «Мисс мира» достался представительнице Мексики Ванессе Понс де Леон.
REGNUM11:15
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