Политика
Представители Зеленского анонсировали новые переговоры с ПутинымiReactor 10:10
Пристайко уточнил, что дата и время разговора будут определены в зависимости от судебных и внесудебных решений, в том числе после встречи омбудсменов России и Украины. Напомним, что первый телефонный разговор Путина с Зеленским состоялся 11 июля.
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Телефонные разговоры будут. Вы знаете, что основная тема этого конкретного разговора на 99% была посвящена освобождению наших моряков и других наших пленных. Об этой теме - освобождении наших людей, мы готовы говорить. Мы готовы говорить каждый день, если это необходимо для прогресса.
— Вадим Пристайко, украинский дипломатRambler News Service 07:03
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