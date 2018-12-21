Спорт

Представители WADA в середине января обсудят вопрос о статусе РУСАДА
Советский спорт
15:55

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудят вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 14-15 января, сообщается пресс-служба организации. После совещания Комитет по соответствию WADA представит рекомендации исполкому организации.
Советский спорт15:55
с чего всё началось
В отчёте, опубликованном на официальном сайте
 WADA, указано, что экспертная группа не смогла в срок завершить извлечение данных из лаборатории из-за того, что их оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.
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