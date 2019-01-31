Футбол
Представители Сигурбьорнссона подтвердили интерес ЦСКА и «Ростова»Матч ТВ 14:38
Представители исландского агентства Sportic Players Management, в число клиентов которого входит защитник «Валюра» и сборной Исландии Эйдур Арон Сигурбьорнссон, подтвердили информацию о возможном переходе футболиста в один из российских клубов.
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