Политика
Представители США приедут на инаугурацию ЗеленскогоНезависимое телевидение Севастополя 04:35
Напомним, что инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая в 10:00 утра. Ранее стало известно, что на церемонию собираются приехать главы Литвы, Латвии, Эстонии, Венгрии и Грузии, а также представители других государств.
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