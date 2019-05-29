Политика
Представители Дерипаски назвали ложными доказательства Минфина СШАИнтерфакс вчера в 22:15
Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что "доказательный меморандум" управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями.
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Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Стало известно число заказанных истребителей Су-35С
Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:04
Театры
Скончался главный дирижёр театра «Глобус»
В Новосибирске умер Алексей Людмилин - заслуженный деятель искусств России, главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра "Глобус" и создатель его симфонического оркестра.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Обновлено вчера в 13:45
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Энергетика
Силуанов выступил против выделения «Транснефти» компенсации за загрязнение нефтепровода
Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов выступает против снижения дивидендов от "Транснефти" из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" хлоридами, поскольку это означает фактически использование бюджетных средств.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Астрахани
Обновлено в 01:00
Космос
Россияне из экипажа МКС сегодня выйдут в открытый космос
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях
Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
В 10 районах Волгоградской области отмечен прирост населения
Естественный прирост населения наблюдался в Палласовском районе.
Обновлено вчера в 08:34
Религия
РПЦ откроет православный храм в Вестеросе
Как сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, храмы Русской православной церкви также появятся в Лимасоле (Кипр) и в других европейских странах.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Почти половине семей в России денег хватает только на еду и одежду
По данным Росстата, в России у 48,2 семей денег хватает только на еду и одежду.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Путешествия
В Турцию за 7 млн. Самые дорогие туры этого лета
Аналитики туроператора Tez Tour проанализировали, куда были проданы самые дорогие путёвки.
Обновлено в 01:05
Общество
Горничные отелей описали идеальных постояльцев
Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Более 4,5 тыс. л нелегальной водки задержали на юге Красноярского края
Сотрудники полиции изъяли более 4,5 тыс. л нелегальной водки на юге Красноярского края.
Обновлено в 00:11
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России
Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Полиция Баку остановила фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна
В Баку полицейские остановили болельщиков «Арсенала», которые были одеты в футболки с фамилией армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39