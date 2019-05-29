Политика

Представители Дерипаски назвали ложными доказательства Минфина СШАИнтерфакс вчера в 22:15

Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски заявили, что "доказательный меморандум" управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наполнен ложными утверждениями и фактическими неточностями.
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Минфин США перед введением санкций против Дерипаски изучил Forbes, Google Maps и английские газеты

Forbes27 мая в 15:41

Олег Дерипаска раскритиковал позицию Минфина США по санкциям

Коммерсантъвчера в 19:41

Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям

RT на русскомвчера в 19:22

Представители Дерипаски назвали ложными доводы Минфина США в отношении бизнесмена

ТАССвчера в 20:18

Представители Дерипаски раскритиковали аргументы Вашингтона для санкций

РБКвчера в 18:47

Ответ офиса Дерипаски на меморандум Минфина США

РИА Новостивчера в 18:38

В офисе Дерипаски раскритиковали санкционные доказательства Минфина США

Полит.рувчера в 20:52
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Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Стало известно число заказанных истребителей Су-35С

Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:04
Театры

Скончался главный дирижёр театра «Глобус»

В Новосибирске умер Алексей Людмилин - заслуженный деятель искусств России, главный дирижёр Новосибирского академического молодёжного театра "Глобус" и создатель его симфонического оркестра.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова

Обновлено вчера в 13:45
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Энергетика

Силуанов выступил против выделения «Транснефти» компенсации за загрязнение нефтепровода

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов выступает против снижения дивидендов от "Транснефти" из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" хлоридами, поскольку это означает фактически использование бюджетных средств.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35

Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия

Три человека погибли в результате пожара в Астрахани

Обновлено в 01:00
Происшествия

В Канаде два человека погибли при крушении частного самолета

Обновлено в 00:26
Общество

Тайский минкульт решил внести суп Том Ям в список наследия ЮНЕСКО

Обновлено в 01:24
Космос

Россияне из экипажа МКС сегодня выйдут в открытый космос

Обновлено в 00:06
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Авто

Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»

Обновлено вчера в 13:44
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины

Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье

В 10 районах Волгоградской области отмечен прирост населения

Естественный прирост населения наблюдался в Палласовском районе.
Обновлено вчера в 08:34
Религия

РПЦ откроет православный храм в Вестеросе

Как сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, храмы Русской православной церкви также появятся в Лимасоле (Кипр) и в других европейских странах.
Обновлено вчера в 18:19
Общество

Почти половине семей в России денег хватает только на еду и одежду

По данным Росстата, в России у 48,2 семей денег хватает только на еду и одежду.
Обновлено вчера в 05:01
Общество

Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий

В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Путешествия

В Турцию за 7 млн. Самые дорогие туры этого лета

Аналитики туроператора Tez Tour проанализировали, куда были проданы самые дорогие путёвки.
Обновлено в 01:05
Общество

Горничные отелей описали идеальных постояльцев

Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Более 4,5 тыс. л нелегальной водки задержали на юге Красноярского края

Сотрудники полиции изъяли более 4,5 тыс. л нелегальной водки на юге Красноярского края.
Обновлено в 00:11
Хоккей

Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России

Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
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В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер

Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Полиция Баку остановила фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна

В Баку полицейские остановили болельщиков «Арсенала», которые были одеты в футболки с фамилией армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку

В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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