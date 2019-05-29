Политика

Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциямRT на русском вчера в 19:22

Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.
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«Возмутительно, что бюрократам OFAC не требуется доказательств, чтобы потворствовать личной мести, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов», — говорится в официальном заявлении
 на сайте Дерипаски.
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