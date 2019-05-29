Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциямRT на русском вчера в 19:22

с чего всё началось

Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.

Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям

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