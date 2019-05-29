Политика
Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциямRT на русском вчера в 19:22
Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.
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с чего всё началось
«Возмутительно, что бюрократам OFAC не требуется доказательств, чтобы потворствовать личной мести, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов», — говорится в официальном заявлении на сайте Дерипаски.URA.Ruвчера в 22:31
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Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Здоровье
В России изменились правила ОМС
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено вчера в 01:18
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу краснодарских судов
Обновлено вчера в 09:30
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Футбол
«Спартак» планирует трансфер Комличенко
Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Кирове врач и фельдшер обокрали пенсионерок
В Кирове 27-летний врач-терапевт и 35-летний фельдшер обокрали двух пенсионерок, проживающих в одной квартире.
Обновлено в 00:52
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты
Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro
Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Наука
Назван эффективный способ избавиться от жира на животе
Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе.
Обновлено в 04:14
Общество
МЧС предупредило о жаре в Москве
Обновлено в 04:12
Общество
Горничные отелей описали идеальных постояльцев
Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Политика
Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС
Несколько минут назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Евразийского экономического союза.
Обновлено в 02:33
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.
Обновлено вчера в 14:12
Экономика
Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»
Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Интернет
Mail.Ru запустит приложение «Диск-О» в США и других странах
В США, Великобритании, Китае, Турции, Испании, Франции, Германии и Индии скоро станет доступно приложение и облачный сервис "Диск-О" — разработка российской Mail.Ru Group.
Обновлено в 01:51
Экономика
«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»
Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика
Многодетным семьям компенсируют ипотеку
Обновлено вчера в 09:04
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался», — цитирует политика ТСН.
Обновлено в 04:08
Здоровье
Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения
Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Футбол
Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мыслями о способностях полузащитника «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промеса.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача
В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой Влад рассказал о подготовке к тайной свадьбе
Племянник Аллы Пугачевой Влад рассказал о подготовке к тайной свадьбе.
Обновлено в 04:04
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28