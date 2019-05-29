Политика
Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциямRT на русском вчера в 19:22
Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.
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Политика
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией
Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Интернет
В Нидерландах стали использовать банкоматы для поиска детей
Начиная с прошлой недели, более 300 банкоматов в Нидерландах начали показывать фотографии пропавших детей на своих заставках.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Пьяный украинский депутат устроил скандал в прямом эфире
Народного украинского депутата Игоря Мосийчука заподозрили в появлении в нетрезвом состоянии в прямом эфире.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Обновлено вчера в 13:45
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Авто
Топ-5 доступных авто с самым большим клиренсом
Клиренс – расстояние от нижней части автомобиля до дороги – еще называется дорожным просветом.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове
Обновлено вчера в 05:37
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с Тимати
Российский исполнитель Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о причинах прекращения сотрудничества с лейблом Black Star, основателем и владельцем которого является Тимати (Тимур Юнусов).
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей
«Вашингтон Кэпиталз» и НХЛ начали проверку из-за видео с Кузнецовым
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил о начале проверки в связи со скандальным видео с участием своего игрока — Евгения Кузнецова.
Обновлено 27 мая в 23:09
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил предприятие, где собирают истребители пятого поколения Су-57 .
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье
Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока
Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Летевший из Благовещенска в Москву самолёт аварийно сел в Иркутске
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США
Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 17:46