Политика

Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциямRT на русском вчера в 19:22

Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.
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В офисе Дерипаски раскритиковали санкционные доказательства Минфина США

Полит.рувчера в 20:52

Минфин США перед введением санкций против Дерипаски изучил Forbes, Google Maps и английские газеты

Forbes27 мая в 15:41

Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям

RT на русскомвчера в 19:22

Представители Дерипаски назвали ложными доводы Минфина США в отношении бизнесмена

ТАССвчера в 20:18

Представители Дерипаски раскритиковали аргументы Вашингтона для санкций

РБКвчера в 18:47

Ответ офиса Дерипаски на меморандум Минфина США

РИА Новостивчера в 18:38

Олег Дерипаска раскритиковал позицию Минфина США по санкциям

Коммерсантъвчера в 19:41
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Политика

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Серверы с секретной информацией исчезли из ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после "смены власти", завил во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:28
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Интернет

В Нидерландах стали использовать банкоматы для поиска детей

Начиная с прошлой недели, более 300 банкоматов в Нидерландах начали показывать фотографии пропавших детей на своих заставках.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Обновлено вчера в 21:58
Политика

Пьяный украинский депутат устроил скандал в прямом эфире

Народного украинского депутата Игоря Мосийчука заподозрили в появлении в нетрезвом состоянии в прямом эфире.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова

Обновлено вчера в 13:45
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Авто

Топ-5 доступных авто с самым большим клиренсом

Клиренс – расстояние от нижней части автомобиля до дороги – еще называется дорожным просветом.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове

Обновлено вчера в 05:37
Музыка

Егор Крид рассказал о разрыве с Тимати

Российский исполнитель Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о причинах прекращения сотрудничества с лейблом Black Star, основателем и владельцем которого является Тимати (Тимур Юнусов).
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено вчера в 06:41
Авто

Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено вчера в 12:12
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» и НХЛ начали проверку из-за видео с Кузнецовым

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» заявил о начале проверки в связи со скандальным видео с участием своего игрока — Евгения Кузнецова.
Обновлено 27 мая в 23:09
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Баскетбол

ЦСКА победил «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие

В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил предприятие, где собирают истребители пятого поколения Су-57 .
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено вчера в 11:22
Здоровье

Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока

Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено вчера в 15:58
Общество

Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Летевший из Благовещенска в Москву самолёт аварийно сел в Иркутске

Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 17:46
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, олигарх, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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