Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули странуИнтерфакс вчера в 16:17

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ. Как передают молдавские телеканалы, в течение нескольких часов из Кишинева вылетело три частных самолета.
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Ряд сторонников Демократической партии Молдавии покинули страну

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Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

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Глава Демократической партии Молдавии Плахотнюк покинул страну

РБК01:33

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Известия04:52

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News.ru01:15

Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну

ТАСС00:19
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Президент Молдовы - «КП»: Мы не можем действовать, как Плахотнюк, арестовывая всех подряд, отвечать будут только по закону!

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