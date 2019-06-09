Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули странуИнтерфакс вчера в 16:17
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ. Как передают молдавские телеканалы, в течение нескольких часов из Кишинева вылетело три частных самолета.
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Происшествия
Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой
Обновлено в 05:23
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Экономика
Силуанову отдали контроль над Курганской областью
Среди других в списке Алтай, Карелия, Тыва (куратором назначен министр экономического развития Максим Орешкин), Чувашия, Псковская область (министр промышленности и торговли Денис Мантуров), Калмыкия (министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин), Марий Эл (министр строительства Владимир Якушев), Адыгея (министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев), Алтайский край (министр труда Максим Топилин).
Обновлено 13 июня в 09:17
Происшествия
В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину
Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
Обновлено вчера в 14:51
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Джано: медосмотр прошёл отлично
«Медосмотр прошёл отлично», — передаёт слова Ананидзе корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Обновлено в 03:47
Политика
Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что рассмотрение вызвавшего массовые протесты законопроекта об экстрадиции в Китай отложено, однако полностью этот вопрос не снимается, передает издание South China Morning Post.
Обновлено в 03:56
Авто
Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!
В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Футбол
Тренер «Крыльев Советов» Божович хочет получить российское гражданство
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» черногорский специалист Миодраг Божович рассказал о своём желании получить гражданство России.
Обновлено в 05:11
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Происшествия
Капитан судна «ЯМК-0041» Новицкий выехал на Украину
Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий, который в пятницу в Севастополе был осужден за браконьерство и был освобожден от наказания, вернулся на Украину в тот же день.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Суд прекратил дело против Трампа за поцелуй
Дело против президента США Дональда Трампа после иска за "неуместный" поцелуй от одной из экс-сотрудниц прекращено, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:19
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции
Обновлено вчера в 05:55
Общество
Беглов призвал открыть небольшие музеи в зданиях времен блокады
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проконтролировал ход ремонта филиала детского сада 24 в Петроградском районе, где во времена ВОВ производились артиллерийские снаряды, и призвал создавать небольшие музеи в зданиях, работавших в блокаду.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76
В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Спорт
Оберхоф утвержден местом проведения ЧМ по санному спорту 2023 года
Немецкий Оберхоф утвержден в качестве места проведения чемпионата мира по санному спорту в 2023 году, сообщается на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIL).
Обновлено в 05:18
Футбол
Романцев сказал, что нужно «Спартаку», чтобы стать чемпионом
Если Спартак намерен побороться за чемпионство, нужно купить как минимум четырёх игроков высокого уровня.
Обновлено в 05:29
Кино
Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»
Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Происшествия
На Серовском тракте произошло смертельное ДТП
Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Происшествия
МАК обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:19
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Армия и оружие
В территориальных водах Литвы начался очередной этап учений НАТО
Обновлено вчера в 14:05
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21