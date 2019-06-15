Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули странуИзвестия вчера в 19:20
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку. При этом молдавский лидер не исключил, что члены Демократической партии, которые фактически узурпировали власть в стране, попытаются ее покинуть.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:05, Вашингтон
Экономика
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Общество
ГИБДД планирует ввести экспресс-тест для выявления пьяных водителей
Новый метод нацелен на быстрый результат и исключение субъективной оценки Промежуточный экспресс-тест для определения лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения хочет внедрить Госавтоинспекция, анализ будет проводиться по слюне, пишут Известия.
Обновлено вчера в 22:55
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
Обновлено 13 июня в 06:21
Финансы
Средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. рублей
Бюро кредитных историй «Эквифакс» в ходе исследования выяснило, что средняя сумма выданных в апреле потребительских кредитов достигла исторического максимума в 207 тыс. руб.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено 13 июня в 22:34
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Футбол
Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ
Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.
Обновлено вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено вчера в 01:11
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие
В России провели испытания подводного робота «Клавесин»
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин" в 2018 году провело испытания подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ", они подтвердили заложенные в изделие конструкторские решения, сообщается в годовом отчете предприятия.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 07:53
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено 13 июня в 22:36
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Силуанов поручил упростить процесс включения предприятий в реестр МСП
Первый вице-премьер предложил Федеральной налоговой службе подумать о возможности включения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в реестр МСП, например, по заявительному принципу или раз в квартал.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности
В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, сообщает Tribuna.com.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019
Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 05:53