Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули странуИзвестия вчера в 19:20

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку. При этом молдавский лидер не исключил, что члены Демократической партии, которые фактически узурпировали власть в стране, попытаются ее покинуть.

Экономика Названы первые российские города для запуска сетей 5G Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.

Общество ГИБДД планирует ввести экспресс-тест для выявления пьяных водителей Новый метод нацелен на быстрый результат и исключение субъективной оценки Промежуточный экспресс-тест для определения лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения хочет внедрить Госавтоинспекция, анализ будет проводиться по слюне, пишут Известия.

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Финансы Средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. рублей Бюро кредитных историй «Эквифакс» в ходе исследования выяснило, что средняя сумма выданных в апреле потребительских кредитов достигла исторического максимума в 207 тыс. руб.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Экономика Сбербанк откажется от банкоматов Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.

Политика США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Футбол Кержаков посетовал на необходимость футболистам сдавать ЕГЭ Бывший нападающий сборной России и тренер юношеской национальной команды по футболу Александр Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на его футболистов.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Происшествия В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.

Армия и оружие В России провели испытания подводного робота «Клавесин» Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ) "Рубин" в 2018 году провело испытания подводного робота "Клавесин-2Р-ПМ", они подтвердили заложенные в изделие конструкторские решения, сообщается в годовом отчете предприятия.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Экономика Силуанов поручил упростить процесс включения предприятий в реестр МСП Первый вице-премьер предложил Федеральной налоговой службе подумать о возможности включения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в реестр МСП, например, по заявительному принципу или раз в квартал.

Происшествия В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.

Футбол Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии, сообщает Tribuna.com.

Политика Шредер назвал законным присоединение Крыма к России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.

Футбол Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019 Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.

Политика Медведчук заявил об уважительном отношении Путина к Зеленскому Президент России Владимир Путин с уважением относится к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.