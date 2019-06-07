Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФСРИА Новости 04:05

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

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