Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФСРИА Новости 04:05
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Полиция в Тюмени задержала хранившего дома боеприпасы студента
Сотрудники полиции задержали студента Тюменского государственного университета (ТюмГУ), который хранил дома боеприпасы.
Обновлено в 10:08
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,03-65,1 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,07 руб. - это на 1,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Обновлено в 03:21
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский изучил положения петиции о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тезисы петиции, в которой изложены требования об отставке главы государства.
Обновлено в 00:04
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с Huawei
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с китайской компанией Huawei, которая не так давно была внесена в чёрный список в США.
Обновлено в 09:08
Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Общество
Синоптики ожидают жару в Москве до середины июня
Синоптики ожидают в ближайшие дни в Москве жаркую погоду, которая может сохраниться примерно до 15–17 июня.
Обновлено в 06:17
Политика
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой
Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Экономика
Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Технологии
Twitter упрощает описание правил безопасности, конфиденциальности и подлинности
Разработчики Twitter объявили о том, что для облегчения понимания правил платформы было принято решение о сокращении их описаний.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Кино
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Калужской области погибли трое рабочих
Обновлено в 03:53
Культура
Бондарчук раскритиковал Краснодарский край за систему поддержки кино
Режиссер Федор Бондарчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках панельной дискуссии «Главные роли кинопроизводства в России» раскритиковал Краснодарский край за программу поддержки кинопроизводства в регионе, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:00
Политика
Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Экономика
Васильев на форуме ПМЭФ рассказал о результатах борьбы с коррупцией
Васильев подчеркнул, что в вопросах борьбы с коррупцией очень интересно общественное мнение.
Обновлено в 10:33
Религия
Папа Римский скорректировал молитву «Отче наш»
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности
Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.
Обновлено в 09:21