Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФСРИА Новости 04:05

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Глава КДК РФС: денежное стимулирование футболистов чужой команды является незаконным

ТАСС10:35

КДК установил неспортивный характер матча между «Черноморцем» и «Чайкой»

Sportbox.RU07:33

Странный матч «Чайка» — «Черноморец». РФС вынес наказания

Чемпионат08:25

РФС менее чем за месяц разобрался в «странном» матче. Игроки и тренер дисквалифицированы, регламент планируют ужесточить. Подробности и комментарий президента ПФЛ

Матч ТВ09:06

Три игрока «Черноморца» сдали матч с «Чайкой». Они могли получить 1-2 миллиона рублей

Sports.ru09:04

Сговор в игре «Чайка» - «Черноморец» установлен, расследование продолжается

РИА Новости09:52

«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»

Спорт-Экспресс11:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Происшествия

МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров

Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

Обновлено в 06:44
Происшествия

Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей

По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
Политика

Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:32
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Политика

«Нафтогаз» назвал «причудливой» скидку на российский газ

Исполнительный директор утверждает, что сейчас "Нафтогаз" покупает топливо в Европе по ценам более низким, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".
Обновлено в 09:56
Политика

Зеленский изучил положения петиции о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тезисы петиции, в которой изложены требования об отставке главы государства.
Обновлено в 00:04
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей

Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
Обновлено в 03:49
Кино

Начались съемки самого кассового российского детского фильма

Обновлено в 10:01
Футбол

Погребняк и Фидлер продлили контракты с «Уралом»

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Общество

Состояние продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Обновлено в 07:30
Космос

Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание

Обновлено в 06:20
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину

Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 10:52
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Обновлено в 05:51
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Авто

Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей

Планируется сделать платформу универсальной, чтобы она могла использоваться при производстве автомобилей различных типов, включая седаны, а также кроссоверы класса C и D. Ожидается, что одной из первых моделей, которая поедет на новой тележке, станет кроссовер С-класса, который в дальнейшем будет продаваться отдельно под брендом каждой из компаний.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Путин посоветовал бизнесменам в РФ «не воровать и вести себя прилично»

Путин напомнил бизнесменам о библейской заповеди «не укради» и посоветовал «вести себя прилично».
Обновлено в 10:45
Общество

Умер автор «Книги памяти» о павших советских солдатах Петер Сиксль

Австрийский активист поисково-мемориальной работы и автор "Книги памяти" о советских солдатах, павших при освобождении Австрии во Второй мировой войне, Петер Сиксль умер в возрасте 74 лет.
Обновлено в 09:49
Футбол

В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов

На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене».
Обновлено в 05:36
Происшествия

Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе

Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.
Обновлено в 09:34
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Дмитрий Витальевич Градиленко
Футболист
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, позднее - российский футбольный агент и телекомментатор.
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