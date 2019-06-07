Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФСРИА Новости 04:05
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
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МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
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Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей
По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
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Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
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Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
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В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей
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Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
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Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
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В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину
Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
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Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Авто
Toyota и Subaru совместно разработают платформу для электромобилей
Планируется сделать платформу универсальной, чтобы она могла использоваться при производстве автомобилей различных типов, включая седаны, а также кроссоверы класса C и D. Ожидается, что одной из первых моделей, которая поедет на новой тележке, станет кроссовер С-класса, который в дальнейшем будет продаваться отдельно под брендом каждой из компаний.
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Путин посоветовал бизнесменам в РФ «не воровать и вести себя прилично»
Путин напомнил бизнесменам о библейской заповеди «не укради» и посоветовал «вести себя прилично».
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Умер автор «Книги памяти» о павших советских солдатах Петер Сиксль
Австрийский активист поисково-мемориальной работы и автор "Книги памяти" о советских солдатах, павших при освобождении Австрии во Второй мировой войне, Петер Сиксль умер в возрасте 74 лет.
Обновлено в 09:49
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В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов
На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене».
Обновлено в 05:36
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Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе
Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.
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