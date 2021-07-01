Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФСРИА Новости 04:05

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Миллионы за проигрыш. Пять человек отстранены от футбола по делу о договорном матче в ПФЛ

ТАСС12:38

КДК установил неспортивный характер матча между «Черноморцем» и «Чайкой»

Sportbox.RU07:33

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Три игрока «Черноморца» сдали матч с «Чайкой». Они могли получить 1-2 миллиона рублей

Sports.ru09:04

Сговор в игре «Чайка» - «Черноморец» установлен, расследование продолжается

РИА Новости09:52

РФС менее чем за месяц разобрался в «странном» матче. Игроки и тренер дисквалифицированы, регламент планируют ужесточить. Подробности и комментарий президента ПФЛ

Матч ТВ09:06
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Происшествия

По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных

Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
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Суд Украины арестовал российские «Русланы»

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Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Политика

Путин высказался об объединении России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Здоровье

В Москве врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб

Столичные медики провели операцию 13-летниему мальчику, у которого в яичке вырос зуб, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Политика

Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены

Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:58
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Политика

Путин впервые публично прокомментировал дело Калви

Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии

Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Политика

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского и не контактирует с ним

Путин и Зеленский: Владимир Зеленский победил в выборах президента Украины 21 апреля, его инаугурация состоялась месяц спустя.
Обновлено в 11:16
Космос

Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание

Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Спорт

Сборная России обыграла команду Португалии в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предъявят обвинение 8 июня

Журналисту Ивану Голунову предъявят обвинение 8 июня Задержанному журналисту-расследователю Ивану Голунову предъявят обвинения завтра, 8 июня, написал в телеграм-канале правозащитник Павел Чиков.
Обновлено в 12:39
Политика

На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02
Общество

Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ

Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске парламента

Зеленский пояснил, что он убедился в правоте своего решения о роспуске парламента, так как депутаты провалили все предложенные президентом законопроекты.
Обновлено в 13:37
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
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Омичка жестоко убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

Обновлено в 10:39
Футбол

Дзюба попросил болельщиков поддержать сборную России

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба призвал болельщиков поддержать команду в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
Обновлено в 12:18
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
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Кеосаян обратится к юристам после инцидента с Симоньян и Соболь

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Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
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Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, позднее - российский футбольный агент и телекомментатор.
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