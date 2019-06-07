Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФСРИА Новости 04:05

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Глава КДК РФС: денежное стимулирование футболистов чужой команды является незаконным

ТАСС10:35

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РИА Новости09:52

«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»

Спорт-Экспресс11:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
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В издании отмечают, что глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не исключал, что соглашение между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин могут продлить.
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Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, позднее - российский футбольный агент и телекомментатор.
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