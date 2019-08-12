Футбол

«Барселона» приостановила переговоры с ПСЖ по НеймаруREGNUM вчера в 07:13

Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по переходу нападающего Неймара.
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