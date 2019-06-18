Политика

Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению ДонбассаГазета.Ru 15:33

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
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Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса

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В партии Зеленского «Слуга народа» рассказали, как хотят вернуть Донбасс

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