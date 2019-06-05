Представитель опроверг смерть Бари АлибасоваГазета.Ru 16:42

По сообщениям СМИ, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, скончался в больнице. Однако это оказалось неправдой. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь знаменитости.

с чего всё началось

Ситуация вокруг госпитализированного Алибасова стала поводом различных домыслов и слухов, то и дело появляющихся в СМИ. Уже появились сообщения о смерти музыкального продюсера, однако вслед за этим пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин опроверг печальные известия.

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