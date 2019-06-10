Спорт
Представитель омбудсмена посетит апелляцию Кокорина и МамаеваМатч ТВ 07:55
Представитель уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москалькова примет участие в заседании суда по рассмотрению жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Политика
Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия
По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 16:00
Политика
Помпео поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу не живёт с мужем Брэдом Фэлчаком ради сохранения брака
Гвинет Пэлтроу с мужем Брэдом Фэлчаком являются занятыми людьми и не могут себе позволить наслаждаться обществом друг друга постоянно.
Обновлено в 11:11
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Общество
Улицу в Нью-Йорке назвали в честь рэпера The Notorious B.I.G
Церемония присвоения участку улицы в Бруклине имени знаменитого рэпера Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, прошла в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Обновлено в 18:41
Игры
Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED .
Обновлено в 08:35
Кино
«Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Блокбастер «Движение вверх» выходит в широкий прокат в Китае и Южной Корее, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:55
Происшествия
На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября
По словам Ивана Мельникова, выглядел Павел Мамаев бодро. Предстоящая отправка в колонию футболиста не беспокоит — скорее, он ее уже ждет.
Обновлено в 17:01
Политика
Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после консультаций с парламентскими фракциями он может аннулировать указ о роспуске парламента, поскольку он был подписан с нарушением существующей процедуры.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Общество
Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби
Жительница США Виван Гомес опубликовала на странице в фейсбуке видео, на котором костлявое существо с большими ушами прогуливается и танцует возле ее дома.
Обновлено в 13:57
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске
Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.
Обновлено в 06:05
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Обновлено в 13:07
Общество
Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Нижнем Тагиле мужчину выбросило на улицу при взрыве газа в квартире
Из-за взрыва мужчину ударной волной выбросило на улицу, с ним работают врачи. Двух женщин из квартиры вывели по автолестнице пожарные.
Обновлено в 12:36
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Транспорт
Перевозчики бросают вызов властям - фуры без номеров становятся нормой в ЕАО
Работа рамки весогабаритного контроля в Биробиджане все больше свидетельствует, что недобросовестные грузоперевозчики фактически бросили вызов властям и ГИБДД, продолжая нещадно эксплуатировать дороги области и мосты, при этом сознательно идя на нарушение правил провоза грузов.
Обновлено в 20:35
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА
Баскетболистов «Химок» обокрали прямо во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА, пишет 10 июня «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 17:05
Общество
Численность безработных в России превысила 650 тыс.человек
Количество безработных граждан России на 1 января 2019 года составило 693,2 тыс. человек, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2018 год, опубликованном в «Российской газете».
Обновлено в 19:30
Наука
В Канаде нашли растение, поедающее саламандр
Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено в 02:33
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54