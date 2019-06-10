Происшествия

Представитель омбудсмена посетит апелляцию Кокорина и МамаеваМатч ТВ 07:55

Представитель уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москалькова примет участие в заседании суда по рассмотрению жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Мамаев может быть освобожден из колонии 10 ноября

Известия19:13

«Это душегубка»: что творится с Кокориным и Мамаевым перед судом

Газета.Ru14:22

Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова

Собеседник00:03

Мамаеву отказали во встрече с детьми

Lenta.ru08:35

Представитель омбудсмена посетит апелляцию Кокорина и Мамаева

Матч ТВ07:55

Представитель омбудсмена приедет в суд на обжалование приговора Кокорину и Мамаеву

ТАСС04:30

Мокрая простынь и «Краткая история человечества». Как дела у Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспресс12:30
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Общество

АСИ запустило краудсорсинг для проектов развития городов

Программа «100 городских лидеров», которая стартовала в январе 2019 года под эгидой АСИ в партнерстве с корпорацией «Росатом», призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему.
Обновлено в 09:27
Футбол

На матче сборной России с Кипром ожидается аншлаг

На матче сборной России по футболу с Кипром ожидается аншлаг.
Обновлено в 14:04
Происшествия

У компании «АЛРОСА» похитили алмазы и бриллианты на миллионы долларов

Во время обысков правоохранители нашли около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов США.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Игры

В Microsoft рассказали о новом Xbox

На конференции Electronic Entertainment Expo представители Microsoft поделились подробностями об игровой консоли Xbox следующего поколения.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Авто

Новинка Skoda Scala получила «заряженную» версию

Силами тюнинг-ателье DTE-Systems выпущена и продемонстрирована публике новая «заряженная» модификация популярного чешского кроссовера Skoda Scala.
Обновлено в 01:14
Футбол

Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что стремится повторить бомбардирский рекорд Александр Кержакова за национальную команду.
Обновлено в 19:09
Общество

Канада запретит одноразовый пластик с 2021 года

В Канаде с 2021 года будет запрещено использование ряда одноразовых предметов из пластика.
Обновлено в 18:54
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Обновлено в 07:00
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Гаджеты

В смартфонах на Android нашли встроенный вирус

Специалисты Google выяснили, что хакеры смогли установить вирусы на некоторые смартфоны с системой Android еще до выхода гаджетов в продажу.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram

Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.
Обновлено в 17:03
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Авто

Появились фото нового Renault Duster без камуфляжа

Снимки с тестов обновленного кроссовера Renault Duster появились в Сети.
Обновлено в 16:10
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Игры

Final Fantasy VII Remake получила новый трейлер и дату релиза

Обновлено в 03:27
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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