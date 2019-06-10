Спорт

Представитель омбудсмена посетит апелляцию Кокорина и МамаеваМатч ТВ 07:55

Представитель уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москалькова примет участие в заседании суда по рассмотрению жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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«Это душегубка»: что творится с Кокориным и Мамаевым перед судом

Газета.Ru14:22

Мокрая простынь и «Краткая история человечества». Как дела у Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспресс12:30

На апелляцию Кокорина и Мамаева придёт уполномоченный по правам человека

Нева Спорт05:05

Представитель омбудсмена посетит апелляцию Кокорина и Мамаева

Sportbox.RU07:55

Представитель омбудсмена посетит апелляцию Кокорина и Мамаева

Матч ТВ07:55

Мамаеву отказали во встрече с детьми

Lenta.ru08:35

Представитель омбудсмена приедет в суд на обжалование приговора Кокорину и Мамаеву

ТАСС04:30
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Политика

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Футбол

Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.
Обновлено в 15:47
Происшествия

СК опроверг получение дела Голунова

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Футбол

«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС

По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Общество

Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда

В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Армия и оружие

В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия

У здания Генпрокуратуры возобновились пикеты в поддержку Голунова

В центре Москвы вечером в понедельник возобновились пикеты в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о нархотиках.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Наука

Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти

Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Баскетбол

Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА

Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Советский белградец рассказал о причинах войны в Косово

Житель Белграда по имени Альберт рассказал о своих боевых действий во время Косовской войны и ее причинах.
Обновлено в 15:52
Политика

Имущество Порошенко могут арестовать в июне

Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

Минобороны планирует параллельные закупки Су-35 и Су-57

Обновлено в 00:36
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Футбол

Польша — Израиль 4:0

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду.
Обновлено в 15:42
Политика

В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии

Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Футбол

Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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