Спорт
Представитель омбудсмена посетит апелляцию Кокорина и МамаеваМатч ТВ 07:55
Представитель уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москалькова примет участие в заседании суда по рассмотрению жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Футбол
Винисиус при выборе между Роналду и Месси назвал другого футболиста
В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за первую команду мадридцев 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач.
Обновлено в 15:47
Происшествия
СК опроверг получение дела Голунова
Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова не передавали из полиции в столичное ГСУ Следственного комитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия
Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове
Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Футбол
«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС
По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Общество
Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда
В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
У здания Генпрокуратуры возобновились пикеты в поддержку Голунова
В центре Москвы вечером в понедельник возобновились пикеты в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о нархотиках.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности
В одном из аэропортов Москвы экипаж самолета компании S7 экстренно прервал взлет из-за неисправности.
Обновлено в 15:27
Наука
Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти
Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Баскетбол
Раздевалку «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА
Раздевалку баскетбольного клуба "Химки" ограбили по ходу третьего финального матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сообщает Sport24.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Советский белградец рассказал о причинах войны в Косово
Житель Белграда по имени Альберт рассказал о своих боевых действий во время Косовской войны и ее причинах.
Обновлено в 15:52
Политика
Имущество Порошенко могут арестовать в июне
Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 16:05
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Футбол
Польша — Израиль 4:0
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду.
Обновлено в 15:42
Политика
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Футбол
Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит
Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20