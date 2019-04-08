Армия и оружие

Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту ТриполиРБК 14:58

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари подтвердил, что удар по аэропорту в Триполи был нанесен авиацией ЛНА, а его целью были военные самолеты войск, подконтрольных правительству национального согласия Фаиза Сараджы, передает Reuters.
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