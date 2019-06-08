Политика
Представитель Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей ДонбассаГазета.Ru 04:39
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель признала, что Вооруженные силы Украины убивают в Донбассе мирных жителей. Об этом она заявила в прямом эфире украинского телеканала "1+1".
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Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.
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Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
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Политика
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Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
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Кино
Сергей Безруков посетовал на аномальную жару в Петербурге
Источник фото: Prt Scr instagram.com/s_bezrukov Как отмечает «78.ru», Сергей Безруков принимает участие в съемках художественного фильма «Мистер Нокаут», который посвящен жизни и спортивной карьере советского боксера Валерия Попеченко.
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Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
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Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
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Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
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Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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В американском штате Калифорния был куплен лотерейный билет, выигравший 530 миллионов долларов.
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Четыре гола Артёма Дзюбы помогли сборной России установить рекорд
На поле вышел основной состав, в котором нашлось место зенитовцам Магомеду Оздоеву и Артему Дзюбе, которому была доверена капитанская повязка.
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Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
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