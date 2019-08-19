Политика

Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму из-за спора с РоссиейРИА Новости 18:15

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус, трансляцию брифинга вел телеканал "НАШ".
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