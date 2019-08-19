Политика
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму из-за спора с РоссиейРИА Новости 18:15
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус, трансляцию брифинга вел телеканал "НАШ".
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Политика
WSJ: прокуроры США готовят расследование против крупных технологических компаний
В прошлом месяце стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Обновлено в 18:09
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
Трамп заявил, что компания манипулировала выборами 2016 года.
Обновлено в 13:27
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено в 16:43
Политика
Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено в 17:48
Политика
Погребинский раскритиковал встречу Зеленского с Нетаньяху
Двусмысленная инициатива украинского президента Владимира Зеленского испортила его встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Обновлено в 14:17
Космос
Американец сфотографировал необычный НЛО над деревьями
Как рассказал автор снимка, он проснулся ночью, чтобы прикрыть окно, но неожиданно увидел над деревьями необычный объект и решил сфотографировать.
Обновлено вчера в 16:58
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Путешествия
Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников
Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.
Обновлено в 17:08
Политика
Twitter запретил рекламу государственных СМИ
Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено в 15:49
Общество
Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах
Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.
Обновлено в 04:12
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Наука
Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев
Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Политика
Десятки соратников Мадуро пытались переговорить с США о его свержении
Десятки ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последнее время несколько раз пытались начать переговоры с США о его свержении, заявил представитель Госдепартамента.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Игры
Разработчики выкатили новый трейлер «Need for Speed: Heat»
Обновлено в 18:10
Авто
Aston Martin показал дизайн серийного кроссовера DBX на видео
Британская автомобильная компания Aston Martin опубликовала 19 августа на официальном YouTube-канале видеотизер первого в своей истории кроссовера DBX, который дебютирует в декабре 2019 года.
Обновлено в 11:48
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Игры
NVIDIA представила Watch Dogs: Legion с RTX-трассировкой лучей
Обновлено в 06:21
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29