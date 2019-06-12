Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифовRT на русском 13:20
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов. По его словам, это «неудачная фраза».
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Представитель Зеленского извинился за слова о шутках президента над тарифами
Московский Комсомолец14:28
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Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
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Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
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