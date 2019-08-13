Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде КрымаГазета.Ru 05:24

Представитель украинского президента Владимира Зеленского Антон Кориневич ответил на заявление российских властей о праве крымчан на воду из Днепра. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев в праве перекрыть канал, который поставляет воду в Крым из Днепра.
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Представитель Зеленского отказался обсуждать водную блокаду Крыма

URA.Ru09:17

В Киеве отказали России в праве требовать поставки воды из Днепра в Крым

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В Киеве объяснили ситуацию со снабжением Крыма водой из Днепра

RT на русском05:46

На Украине заявили о праве перекрывать поставки воды в Крым

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На Украине объяснили водную блокаду Крыма

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Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Газета.Ru05:24

В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма

Известия04:48
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:21, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

Обновлено в 08:00
Общество

Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей

Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК при задержании

Полицейские сломали руку продюсеру ВГТРК Максиму Сечко во время задержания по подозрению в хулиганстве, но так и не нашли доказательств его вины.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Общество

9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Обновлено в 06:58
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия

СПЧ попросил ГП проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках

Сайт Совета по правам человека при президенте РФ распространил сообщение о том, что глава СПЧ Михаил Федотов направил обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовное дела о массовых беспорядках по следам несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:05
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции

«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Обновлено в 09:14
Общество

Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Политика

Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 08:35
Политика

В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа

В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Происшествия

Дознавательница по делу об изнасиловании в Уфе впервые пришла в суд

Обновлено в 02:53
Футбол

Дзюба и Слуцкий потролили друг друга в инстаграме

Обновлено в 09:09
Происшествия

Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»

В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика

Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Политика

Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

Обновлено вчера в 02:52
Происшествия

Виновника смертельного ДТП на Малышева задержали после допроса

В крови у Владимира Васильева не обнаружено следов алкоголя и наркотиков В Екатеринбурге водителя KIA Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на улице Малышева, задержали после допроса у следователя ГСУ областной полиции.
Обновлено в 08:46
Футбол

Тренер «Селтика» не хочет, чтобы Форрест уходил в «Зенит»

Наставник «Селтика» Нил Леннон не подтвердил интерес «Зенита» к полузащитнику шотландского клуба Джеймсу Форресту.
Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский упрощает получение гражданства Украины отдельным россиянам

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Краснодар» вылетел на ответный матч против «Порту»

Обновлено вчера в 06:50
Кино

К 120-летию со дня рождения Альфреда Хичкока

13 августа исполняется 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока - кинорежиссёра, творчество которого, прежде всего, связано с жанром «триллер» и с понятием «саспенс» (от англ. suspense - «напряжение»).
Обновлено в 05:48
Политика

Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве

Обновлено в 06:05
Происшествия

Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика

Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского

Обновлено в 05:02
Политика

В ЦИК рекомендовали отклонить жалобы двух кандидатов в МГД

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобы на отказ в регистрации Ивана Кульнева и представителя партии "Справедливая Россия" Александра Соловьева кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 05:28
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

Обновлено вчера в 20:14
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