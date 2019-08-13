Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде КрымаГазета.Ru 05:24
Представитель украинского президента Владимира Зеленского Антон Кориневич ответил на заявление российских властей о праве крымчан на воду из Днепра. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев в праве перекрыть канал, который поставляет воду в Крым из Днепра.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
Политика
Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 07:47
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Россияне стали тратить меньше денег в магазинах
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован
Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Владелец танкера «Механик Погодин» попросил Зеленского о помощи
Российский танкер был задержан властями Украины еще год назад Компания "Волжское пароходство", которой принадлежит задержанный на Украине танкер "Механик Погодин", обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в освобождении судна, передает ТАСС.
Обновлено в 06:41
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Политика
Секретарь СНБО Украины заявил BBC о достижении перемирия в Донбассе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк заявил, что, по его мнению, сейчас в Донбассе достигнуто перемирие.
Обновлено в 07:23
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Под Ростовом девочку, делавшую селфи на вагоне поезда, ударило током
Девочка-подросток залезла на вагон поезда, чтобы сделать селфи, и ее ударило током, с ожогами ребенка доставили в больницу, сообщает во вторник пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 07:11
Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
После операции в Сирии решено модернизировать экипировку летчиков
Принято решение модернизировать экипировку летчиков боевой авиации, учитывая опыт операции в Сирии, сообщил гендиректор – главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72
Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено вчера в 08:15
Футбол
Сейду Думбия расторг контракт с «Жироной»
Испанский клуб "Жирона" на своем сайте объявил о расторжении контракта с бывшим футболистом московского ЦСКА Сейду Думбия.
Обновлено в 06:50
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Политика
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Четверо пострадавших в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии, передает 13 августа ТАСС со ссылкой на Нерюнгринскую районную больницу.
Обновлено в 06:12
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Космос
Сотрудник РАН оценил угрозу от приближающегося к Земле астероида
Обновлено вчера в 08:12