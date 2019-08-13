Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде КрымаГазета.Ru 05:24

Представитель украинского президента Владимира Зеленского Антон Кориневич ответил на заявление российских властей о праве крымчан на воду из Днепра. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Киев в праве перекрыть канал, который поставляет воду в Крым из Днепра.
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