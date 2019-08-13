Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде КрымаГазета.Ru 05:24

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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