Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде КрымаГазета.Ru 05:24
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы
Ранее 13 августа ИА "Беломорканал" сообщило, что в соцсетях пошли слухи об эвакуации жителей Нёноксы.
Обновлено в 08:35
Здоровье
Загрязнение воздуха оказалось более опасным для легких, чем курение
Загрязненная атмосфера влияет на легкие так же негативно, как и курение: способствует развитию хронической обструктивной болезни легких и других проблем с органами дыхания.
Обновлено в 11:00
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Футбол
«Бавария» арендовала Перишича у «Интера»
Обновлено в 06:54
Кино
«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино
Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Merlion и «Ред софт» стали партнерами
Благодаря сотрудничеству с Merlion «Ред софт» рассчитывает укрепить свои позиции на российском рынке цифровых технологий за счет продвижения своих продуктов через канал дистрибьютора.
Обновлено в 11:00
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Политика
Кремль прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках России
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области [новых вооружений] пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 10:16
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Общество
Про правильный выбор вареной колбасы рассказали в Роскачестве
В некоторых видах вареной колбасы есть черный перец, чеснок и шпик.
Обновлено в 05:38
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 10:16
Наука
Сонливость в течение дня может быть связана с болезнью Альцгеймера
Исследователи сообщили, что пациенты с диагнозом болезни Альцгеймера имели значительное накопление тау в мозге, особенно в тех областях, которые играют определенную роль в поддержании бодрствования в течение дня.
Обновлено в 08:04
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Транспорт
Сергей Собянин оценил ход работ по благоустройству ЦАО и ЮВАО
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход работ по комплексному благоустройству двух округов города.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Финальный этап соревнований «Авиадартс-2019» стартовал в Рязани
В Рязани на полигоне Дубровичи стартовал финальный этап международного конкурса «Авиадартс-2019», в ходе которого конкурсантам предстоит выполнить боевое применение, сообщил пресс-центр международного конкурса «Авиадартс-2019».
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
Трамп рассчитывает на изменение позиции КНР по закупкам продукции США
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на изменение позиции властей КНР по поводу крупных закупок сельхозпродукции у США.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Американцы испытали гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель
Новый гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США разработала американская компания Northrop Grumman.
Обновлено в 09:15
Футбол
«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» 250 миллионов евро за Неймара
Как информирует Marca, руководство ПСЖ заявило, что готово встретиться с представителями Барселоны и обсудить трансфер Неймара, но вновь подтвердило свое желание получить за 27-летнего форварда 250 миллионов евро, а не участвовать в обмене игроками.
Обновлено в 12:03
Политика
Китай и США согласились провести телефонные переговоры по торговле
Китай и Соединённые Штаты договорились провести переговоры по вопросам торговли в течение двух недель, сообщили в китайском Министерстве коммерции.
Обновлено в 10:03