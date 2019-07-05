Футбол
Представитель УЕФА посетит футбольный матч в ГрозномЧеченская Республика Сегодня 07:27
Директор по безопасности УЕФА Желко Павлица, находящийся с визитом в Чеченской Республике, посетит футбольный матч чемпионата России "Ахмат" - "Краснодар", который пройдет 14 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Об этом сообщил вице-президент РФС Сергей Прядкин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
Происшествия
Сбежавшая с миллионами рублей кассирша доставлена в Уфу
Обновлено в 14:02
Хоккей
Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»
Обновлено в 16:05
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:14
Политика
Байден рассказал о возможности исчезновения НАТО через пять лет
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что НАТО может исчезнуть через пять лет, если нынешний американский лидер Дональд Трамп в результате выборов вновь возглавит Соединённые Штаты.
Обновлено в 09:17
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Мадуро анонсировал новые военные учения в Венесуэле
Обновлено в 17:44
Общество
Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»
Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Технологии
Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов
При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.
Обновлено в 08:06
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Единоборства
Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Обновлено в 05:11
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
Обновлено в 11:00
Теннис
Медведев наорал на судью и повредил газон ракеткой
Как утверждает журналист Ханна Уилкс, в ходе спора с судьей Медведев специально агрессивно кричал слово "bullseye" (англ. яблочко, центр мишени), которое похоже на слова "bullshit", но не является ругательством.
Обновлено в 16:01
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
Правительство повысило оклады военнослужащим и полицейским
С 1 октября 2019 года на 4,3% проиндексируют денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.
Обновлено в 03:50
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Политика
Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»
Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Наука
Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма
Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно в Петербурге
Напомним, что представители Министерства обороны России заявили, что подводники работали в районе Баренцева моря под грифом "секретно".
Обновлено в 00:02
Игры
CD Project Red рассказала о «прокачке» владения оружием в духе The Elder Scrolls
Обновлено в 12:09
Кино
Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем Marvel
Обновлено в 03:29
Происшествия
Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море
Личности двух женщин, погибших при крушении маломерного судна под Джубгой, установлены, сообщил "Интерфаксу" глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
Обновлено в 16:28
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34