Футбол

Представитель УЕФА посетит футбольный матч в ГрозномЧеченская Республика Сегодня 07:27

Директор по безопасности УЕФА Желко Павлица, находящийся с визитом в Чеченской Республике, посетит футбольный матч чемпионата России "Ахмат" - "Краснодар", который пройдет 14 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Об этом сообщил вице-президент РФС Сергей Прядкин.
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Представитель УЕФА посетит футбольный матч в Грозном

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Директор по безопасности УЕФА посетит матч «Ахмат» — «Краснодар» в Грозном

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