Представитель УЕФА прибыл в Чечню. Он посетит футбольный матч между командами из Грозного и Кубани. Об этом стало известно сегодня.

Спорт день за днем

Политика Зеленский пообещал полностью выполнить минские соглашения Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена выполнить все пункты минских соглашений.

Армия и оружие Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных 1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Наука Четыре лебедки помогли робогусенице преодолеть высокое препятствие Исследователи из Сеульского университета под руководством Чжо Гю-Чжина (Kyu-Jin Cho) создали робота с крайне простой конструкцией, способного при этом преодолевать большие относительно его размера препятствия.

Происшествия В Черном море перевернулся катер, есть погибшие В Черном море в результате опрокидывания прогулочного катера в пятницу, 5 июля, погибли двое человек.

Экономика Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Шоу-бизнес Футболист Дмитрий Тарасов обманул суд ради свадьбы Пока юристы несколько часов ждали Тарасова в суде, он веселился на свадьбе друга. В итоге суд отказал футболисту в апелляции.

Гаджеты Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.

Политика Столтенберг предложил России «способ спасти» ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил России в короткий срок избавиться от ракет 9М729.

Футбол Агент игрока «Милана» Лаксальта подтвердил интерес «Зенита» Агент игрока в интервью итальянским СМИ подтвердил интерес к хавбеку со стороны питерского "Зенита", а также не исключил, что Лаксальт покинет "Милан" уже в ближайшее время.

Космос Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев» Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом дивидендов Nord Stream Речь идёт о якобы принятом решении обязать «Газпром» в случае получения прибыли от Nord Stream передать $145 млн на счёт суда.

Гаджеты Поставки видеокарт AMD Radeon VII давно прекращены Со ссылкой на комментарии не менее двух партнёров AMD коллеги сообщают, что поставки видеокарт Radeon VII были прекращены почти через месяц после формального выхода этого продукта на рынок.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Происшествия Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Срок содержания под стражей им определен до августа 2019 года.

Происшествия Жителя Карелии обвинили в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей Жителю Карелии предъявлено обвинение в незаконном обналичивании почти 4 млрд рублей.

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Теннис Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.

Происшествия Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к 9 годам колонии Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазот» Владимира Махлая к 9 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.