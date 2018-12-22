Политика

Представитель Трампа по борьбе с ИГ ушел в отставку
Газета.Ru
11:44

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку.
Газета.Ru11:44

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Спецпредставитель США по борьбе с ИГ ушел в отставку

Взгляд.ру13:54

Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

РБК13:44

Спецпосланник США по борьбе с ИГ подал в отставку из-за разногласий по Сирии

Коммерсантъ13:09

Спецпредставитель США по борьбе с ИГ подал в отставку

RT на русском12:14

СМИ сообщили об отставке представителя США в коалиции против ИГ*

РИА Новости11:59

Представитель Трампа по борьбе с ИГ ушел в отставку

Газета.Ru11:44

AP: спецпредставитель Трампа по вопросам борьбы с ИГ подал в отставку

ТАСС11:35
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Политика

Закон о переименовании канонической УПЦ направили на подпись Порошенко

Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви направлен на подпись президенту Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы

22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты

В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено в 09:49
Политика

Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" рассказал, почему с 2014 года не ездит с гастролями в Россию.
Обновлено в 10:39
Политика

США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

В США частично приостановили работу правительства

В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.
Обновлено в 02:02
Политика

Кадыров заявил, что не планирует быть президентом России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, что не рассматривает возможность стать президентом России.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс

Обновлено в 07:12
Политика

На Украине возбудили дело против премьер-министра Гройсмана

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило дело в отношении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности.
Обновлено в 10:57
Политика

Пранкер Вован подтвердил разговор с главой «новой» украинской церкви

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, подтвердил, что звонил главе «новой автокефальной церкви» на Украине «митрополиту» Епифанию.
Обновлено в 13:41
Политика

Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки

Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.
Обновлено в 07:36
Политика

Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль

Обновлено в 12:05
Политика

Президент Палестины заявил о роспуске парламента

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в субботу о роспуске Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) и проведении новых парламентских выборов в течение полугода.
Обновлено в 13:40
Политика

Bloomberg узнал о планах Трампа уволить председателя ФРС

Президент США Дональд Трамп недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой ставки и рассматривает возможность увольнения председателя регулятора Джерома Пауэлла, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Никто не помешает Анкаре провести операцию в Сирии — МИД Турции

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.
Обновлено в 11:22
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Бретт МакГерк
Американский дипломат
American diplomat who was appointed by President Barack Obama on 23 October 2015 as Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIL. He replaced General John R. Allen to whom he had been a deputy since 16 September 2014. He also served as Deputy Assistant Secretary of State for Iraq and Iran, at the U.S. Department of State, and from October 2014 through January 2016 led 14 months of secret negotiations with Iran that led to a prisoner swap and release of four Americans from Evin Prison in Tehran, including the Washington Post journalist, Jason Rezaian. This assignment, among others, reinforced McGurk's "reputation as a doer", according to the NY Times. He earlier served under President George W...
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