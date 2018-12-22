Политика
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку.
Газета.Ru11:44
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Политика
Закон о переименовании канонической УПЦ направили на подпись Порошенко
Закон о переименовании канонической Украинской православной церкви направлен на подпись президенту Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Захарова оценила новые обвинения США во вмешательстве России в выборы
22 декабря стало известно, что директор национальной разведки США Дэниел Коутс бездоказательно обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в промежуточные выборы.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Аэродром Бельбек в Севастополе принял первые самолеты
В Севастополе после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома Бельбек совершили посадку первые боевые самолеты.
Обновлено в 09:49
Политика
Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с «черной дырой»
Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы" рассказал, почему с 2014 года не ездит с гастролями в Россию.
Обновлено в 10:39
Политика
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
В США частично приостановили работу правительства
В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ.
Обновлено в 02:02
Политика
Кадыров заявил, что не планирует быть президентом России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, что не рассматривает возможность стать президентом России.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
В ЛНР заявили о переброске ВСУ танков в Донбасс
Обновлено в 07:12
Политика
На Украине возбудили дело против премьер-министра Гройсмана
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило дело в отношении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности.
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Политика
Пранкер Вован подтвердил разговор с главой «новой» украинской церкви
Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, подтвердил, что звонил главе «новой автокефальной церкви» на Украине «митрополиту» Епифанию.
Обновлено в 13:41
Политика
Примерно пятая часть украинцев выезжает из страны на заработки
Примерно пятая часть граждан Украины - от 7 до 9 млн человек - выезжает из страны на заработки, а более 3 млн украинцев трудятся за рубежом на постоянной основе.
Обновлено в 07:36
Политика
Умер сын основателя Саудовской Аравии принц Таляль
Обновлено в 12:05
Политика
Президент Палестины заявил о роспуске парламента
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в субботу о роспуске Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) и проведении новых парламентских выборов в течение полугода.
Обновлено в 13:40
Политика
Bloomberg узнал о планах Трампа уволить председателя ФРС
Президент США Дональд Трамп недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой ставки и рассматривает возможность увольнения председателя регулятора Джерома Пауэлла, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Никто не помешает Анкаре провести операцию в Сирии — МИД Турции
В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что никто не помешает Анкаре провести операцию по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат.
Обновлено в 11:22