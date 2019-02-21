Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артисткиИзвестия 10:37

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
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Максим Галкин
Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это все берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни, может она когда-то там сходила на обследование... Это абсолютный бред, у нас все хорошо.
— Максим Галкин, российский исполнительPeopletalk.ru 13:25
с чего всё началось

Галкин прокомментировал новость о госпитализации Пугачевой

В СМИ появилась информация о госпитализации 69-летней Аллы Пугачевой. Сообщалось, что Примадонна даже пережила операцию на сердце и сейчас проходит курс реабилитации в преддверии грандиозного юбилейного концерта 17 апреля.
Super.ru10:58

Подробнее о событии

«Бред!»: Галкин о слухах про операцию Пугачевой

Пятый канал15:25

«Я ума не приложу, откуда это все берется»: Галкин отреагировал на слухи о госпитализации Пугачевой

Телепрограмма14:03

Представитель Аллы Пугачевой опровергла информацию о том, что 69-летней певице провели операцию на сердце

Вокруг ТВ10:59

Российские СМИ: Алле Пугачевой провели срочную операцию на сердце

Woman.ru11:33

Представитель Пугачевой прокомментировала информацию об операции певицы

РЕН ТВ10:02

Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля

Дни.ру13:28

Алла Пугачева перенесла экстренную операцию

StarHit.ru10:51
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Обновлено в 14:59
Политика

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Новая дивизия появится в составе ВДВ

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Андрей Сердюков заявил, что до 2025 года в составе этого типа войск должна появиться пятая дивизия.
Обновлено в 20:52
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Обновлено в 12:40
Транспорт

В Крыму назвали дату проезда первого пассажирского поезда по мосту

«Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд придёт в Крым», — заявил он.
Обновлено в 19:34
Политика

Хуан Гуаидо подписал первый «президентский» указ

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в четверг опубликовал свой первый указ: о разрешении доставки гуманитарной помощи в страну.
Обновлено в 20:17
Культура

Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".
Обновлено в 16:22
Армия и оружие

США решили оставить в Сирии «миротворцев»

Обновлено в 20:42
Политика

Адмирал ВМС США заявил, что России не позволят контролировать Севморпуть

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь, пишет Washington Examiner.
Обновлено в 20:31
Футбол

Байер — Краснодар 1:1

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» опубликовала состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером».
Обновлено в 14:26
Происшествия

Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза

В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Спасителя Вани Фокина наградил министр

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев наградил крестом «За доблесть» начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра «Лидер» Петра Гриценко, который спас из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие

США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России

Обновлено в 19:30
Культура

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено в 10:29
Экономика

S&P поместило рейтинг ПКБ на пересмотр из-за «дела Baring Vostok»

Standard & Poor's (S&P) поместило рейтинг Первого коллекторского бюро (ПКБ) на уровне B- в список на пересмотр.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны

Маршал Советского Союза Родион Малиновский считал главными причинами поражений Красной армии в начале Великой Отечественной войны с ошибками и непрофессиональными действиями командования.
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Приморье тушат пожар в Сихотэ-Алинском заповеднике

Пожар на площади 90 гектаров тушат в Сихотэ-Алинском государственном природном биосферном заповеднике имени К.Г. Абрамова в Приморье, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора учреждения Светлана Сутырина.
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес

Собчак обвинила Шнурова в блокировке интервью с Матильдой

Обновлено в 16:16
Общество

Названо лучшее светлое пиво в России

«Росконтроль» протестировал популярные в России марки светлого пива и назвал лучшие. Результаты опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 17:09
Происшествия

В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера

В Аргентине в порту Буэнос-Айреса произошло столкновение двух круизных лайнеров, зарегистрированных в Панаме.
Обновлено в 18:46
Космос

Запуск «Союза» со спутниками OneWeb отложили

Намеченный на 27 февраля запуск шести британских спутников OneWeb ракетой-носителем "Союз" с космодрома Куру отложен по крайней мере на сутки из-за нештатной ситуации при запуске египетского спутника EgyptSat-A, сообщил в пятницу президент компании OneWeb Грег Уайлер.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Директора приморской школы, где устроили самосуд, отстранили от работы

Обновлено в 03:52
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Авто

«УАЗ Хантер» отнесли к категории грузовиков

Обновлено в 07:44
Кино

Семья Майкла Джексона требует от телеканала HBO $100 млн

Обновлено в 19:17
Спорт

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Обновлено в 13:00
Армия и оружие

В США анонсировали новейший истребитель F-21 для Индии

Как стало известно, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin из Соединенных Штатов представила новый истребитель F-21.
Обновлено в 19:27
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал посадку на астероид Рюгу

В Японии специалисты агентства аэрокосмических исследований начали операцию по посадке зонда «Хаябуса-2» на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Группа военных кораблей Украины вышла из Одесского порта

Обновлено в 15:37
Общество

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
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Алла Пугачёва
Певица
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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